RTVE ha vuelto a hacerlo. Ha apostado fuerte por un programa que no levanta cabeza y que parece tener más vidas presupuestarias que audiencia real. La familia de la tele, ese pastiche de nostalgia, cotilleo y refrito de Sálvame, arrancó hace apenas una semana con la promesa de homenajear a los grandes momentos de la televisión pública y ser «diferente», pero lo que ha logrado es convertirse en el blanco perfecto de críticas feroces y una caída en picado en la audiencia. Y aun así, contra todo pronóstico (o quizá a plena conciencia del desastre), la Corporación ha decidido subirle el presupuesto. Más de 215.000 euros extra que se suman a un total ya abultado de 5,5 millones para 70 entregas. O sea, que cada episodio nos cuesta más de 78.000 euros.

El contraste con otros programas de la propia RTVE resulta casi cómico. Mientras El Grand Prix, un éxito seguro y querido por varias generaciones, ve cómo le recortan el presupuesto hasta quedarse en menos de 3 millones, La familia de la tele recibe una lluvia de billetes como si fuera un fenómeno de masas aún con audiencias que no llegan ni al 7% de share. En su tercer día de emisión no llegó ni a medio millón de espectadores y acabó por detrás de Telecinco y Antena 3 en su franja. Además, la cadena ha tenido que acortar su duración y modificar su programación en varias ocasiones esta semana para encajar los desastrosos datos, llegando incluso a interrumpir su emisión para meter un especial informativo improvisado sobre el nuevo Papa, León XIV, a modo de «cortina de humo» eclesiástica.

Imagen del desfile de presentación de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

Y no sólo los espectadores están indignados. Desde dentro de RTVE también han alzado la voz. El Consejo de Informativos ha pegado un buen tirón de orejas por el tratamiento dado al cónclave papal, señalando que se usó un tono impropio de un medio público. La reportera Marta Riesco, habitual de los corrillos más rosa antes de Mediaset y ahora de La 1, apareció en pantalla con un estilo más cercano al extinto Deluxe que a lo riguroso. El propio Consejo ha advertido que esto daña la imagen de los servicios informativos y pone en entredicho los principios de neutralidad y profesionalidad que deberían guiar a la tele de todos. «Urge a la presidencia y al Consejo de Administración de RTVE para que el programa no merme la credibilidad de nuestros servicios informativos ni perjudique nuestra imagen de marca», reza el escrito.

Tampoco se libra de las críticas el plantel de rostros que da forma al programa. Con María Patiño y Belén Esteban al frente, acompañadas por Aitor Albizua e Inés Hernand, el formato se presenta como una mezcla improbable entre el corazón clásico de Telecinco y los nuevos códigos de la televisión pública. La intención, quizá, era sumar públicos; el resultado, sin embargo, ha sido una especie de Sálvame con pretensiones nostálgicas y envoltorio de prime time blanco. Y eso que RTVE insistió desde el principio en que no se parecería en nada al desaparecido formato de Mediaset. Pero el debut, con presencia destacada de Rocío Carrasco e Isa Pantoja, despejó cualquier duda: el ADN del morbo sigue ahí, aunque ahora pagado con dinero público.

Isa Pantoja en ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

Esta deriva, sea como fuera, ha desconcertado a la audiencia habitual de La 1, que no esperaba una sobremesa como esta. Incluso María Escario, voz histórica de RTVE, ha dejado ver en redes sociales su desaprobación compartiendo la crítica del Consejo de Informativos. Y cuando Escario se pronuncia, no suele ser por capricho. «Qué tristeza. RTVE no se merece esto», han sido sus palabras.