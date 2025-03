La vida de Carlota Corredera ha dado un giro radical en los dos últimos años. A su salida de Telecinco, se sumó su separación de Carlos de la Maza tras más de una década de matrimonio y una hija en común. A escasas horas de estrenar Tentáculos, su nuevo proyecto profesional, la presentadora ha hablado con LOOK sobre el momento que atraviesa, que lo define y lo titula como un proceso de «reconstrucción».

¿Abierta de nuevo al amor tras su ruptura?

Corredera afronta esta nueva etapa de su vida con «nervios». Tras dos años alejada de la pequeña pantalla, siente que es el momento de volver a centrarse en su trabajo tras un «parón» que considera que ha sido necesario para poner en orden sus prioridades. «Me ha dado tiempo a echarla de menos y de más (refiriéndose a la televisión) . Tuve una etapa de buscar el lado positivo. He podido disfrutar mucho más de mi gente, de mi hija. El hecho de poder parar ha tenido sus ventajas para repasar muchas cosas. Ese parón está muy bien también», ha dicho.

Carlota Corredera junto a su ex marido, Carlos de la Maza. (FOTO: GTRES)

Han pasado cinco meses desde que Carlota anunciara públicamente su separación de Carlos de la Maza, el hombre que le ha dado «el regalo más grande» de su vida, su hija pequeña. Tras once años casados, es normal que Corredera aún no esté preparada del todo para adentrarse en una nueva historia de amor, lo que no significa que ahora mismo este mucho mejor que hace meses: «Estoy en plena reconstrucción, que creo que es la palabra que ahora mismo más me define. Siento que cada día que pasa es un día en el que avanzo. Creo que esta etapa me va a ayudar. Siento que estoy en una reconstrucción».

En la conversación con LOOK, Corredera ha explicado que asume su ruptura desde una perspectiva muy diferente a cómo la hubiera vivido, por ejemplo, si sus padres se hubieran separado: «No soy la primera ni la última mujer a la que le sucede, pero mi prioridad siempre será que mi hija sufra lo menos posible esta situación, que no es agradable. Las separaciones están a la orden del día, seguramente que cuando era más pequeña era más drama. Estamos intentando que tenga una vida cómoda».

Carlota Corredera en un evento en Madrid. 8Foto. Gtres)

Durante más de una década, la presentadora ha podido saber y conocer lo que es el amor al lado del padre de su hija. Es por ello que, además de las expectativas que tiene en el estreno de Tentáculos, ahora es mucho más exigente a la hora de encontrar una nueva pareja: «Nunca renunciaré al amor, lo he vivido y no se si lo volveré a vivir. Tengo la suerte de tener una hija que es el regalo más grande que me ha dado Carlos y desde luego yo si el amor vuelve fenomenal y si no vuelve, también fenomenal. Nunca se me ocurriría empezar otra historia si no estuviera bien y ese punto aún no ha llegado».