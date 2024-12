Carlota Corredera lanza un importante mensaje tras su separación: "Tengo muchísimas ganas"

Carlota Corredera formalizó su relación con Carlos de la Maza en 2015. Tuvieron una hija en común y durante un tiempo fueron un matrimonio icónico, pero con el paso del tiempo la relación se fue deteriorando. La presentadora emitió un comunicado en sus redes sociales anunciando que se había separado y pidió respeto por la pequeña de la familia. Pero, ¿cómo se encuentra? Recientemente ha lanzado un mensaje que da respuesta a esta pregunta.

Carlota Corredera ha recalcado que tiene muchas ganas de que termine 2024 para empezar un nuevo año, con todo lo que eso conlleva. La comunicadora debe emprender una aventura distinta, marcada por la ausencia de las cámaras. Hace un tiempo abandonó los platós de Telecinco y desde entonces no ha encontrado ningún programa en televisión. Reconoce que le gustaría volver, pero no hay ningún proyecto que encaje con sus necesidades.

Carlota Corredera en Madrid. (Foto: Gtres)

«Estoy muy arropada y sobre todo con un objetivo muy claro», ha empezado diciendo durante su participación en el pódcast Zeta Peta 2.0. Después ha recalcado que en ningún momento ha perdido la sonrisa, de ahí que esté tan ilusionada con los nuevos comienzos. «Siempre soy una persona muy optimista y tengo muchísimas ganas de que acabe este año y de que empiece 2025».

Carlos de la Maza y Carlota Corredera se conocieron en Telecinco. Él trabaja detrás de las cámaras y ella era uno de los grandes rostros de la cadena. Ahora todo ha cambiado, tanto a nivel personal como profesional, pero la periodista no tiene miedo.

Carlota Corredera se sincera

Hay que recalcar que le ha regalado unas bonitas palabras a su ex, poniendo en valor el matrimonio que han tenido durante todos estos años. «Es la historia más importante que he vivido hasta ahora», comenta ilusionada.

Carlota Corredera en un photocall. (Foto: Gtres)

Después ha declarado que está dispuesta a atravesar el proceso de forma completa, sin saltarse ninguna fase. Es consciente de está emprendiendo una nueva aventura, con todo lo que esto conlleva. Habrá momentos mejores y peores, pero saldrá adelante. Admite que hay situaciones dolorosas, aunque está bien acompañada y podrá superar cualquier obstáculo.

«A veces las cosas, cuando tienes muchas expectativas, se tuercen. Pero soy muy fuerte y no me queda otra que pasarlo. No hay atajos, tienes que dejar que el dolor te atraviese para poder pasar página».

Carlota Corredera se postula para TVE

Carlota Corredera sonriendo para la prensa. (Foto: Gtres)

Carlota Corredera no ha firmado ningún acuerdo importante desde que salió de Telecinco. Lanzó su propio pódcast y ha hecho colaboraciones puntuales, pero todavía no ha encontrado su hueco en el mundo de la comunicación. Ahora ha reconocido abiertamente que estaría encantada de fichar por La 1, sobre todo después de los cambios de TVE.

Algunos rostros de Mediaset, como la modelo Alba Carrillo o la periodista Lydia Lozano, están en la cadena pública y Carlota cree que ahí puede estar su gran oportunidad.

«Si me preguntas ahora en qué cadena soy más perfil… Que no sé si hay ese hueco o no, no lo sé. Pero me encantaría. Creo que La 1 está viviendo un momento muy dulce», ha desvelado cuando le preguntan sobre el tema.