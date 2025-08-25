El efecto Letizia: Su anillo fetiche aumenta su precio e inspira nuevas versiones

Han pasado más de dos años desde que la Reina Letizia luciera por primera vez una joya de la que, desde entonces, nunca se ha separado. El 6 de enero de 2023, durante el primer acto oficial del año, la Pascua Militar, la esposa de Felipe VI sustituyó su hasta entonces inseparable sortija de Karen Hallam -que ahora hemos visto llevar a la infanta Sofía- por un nuevo anillo que acaparó todas las miradas.

Una pieza muy especial que la Reina llevó en uno de sus dedos índices y que se ha convertido en su joya fetiche. Tanto que la ha lucido en cenas de gala fuera de nuestro país e incluso en la fotografía que Annie Leibovitz hizo para la colección del Banco de España. Precisamente este detalle ha hecho que la sortija haya quedado inmortalizada en uno de los retratos más importantes de doña Letizia.

La Reina Letizia con su sortija de Coreterno. (Foto: Gtres).

En su momento este portal tuvo la oportunidad de hablar con el fundador de la firma responsable de la sortija, Coreterno, que nos explicó que en la marca no tenían ni idea de que la Reina guardaba en su joyero la pieza. Una sortija de oro con forma de alianza y que es un diseño exclusivo de Michelangelo Brancato, fundador y director creativo de Coreterno. El anillo tiene grabada una cita de la Divina Comedia de Dante Alighieri en la parte exterior: AMOR CHE TUTTO MOVE -El amor lo mueve todo-. En el interior el diseño lleva otro mensaje, inspirado en una balada medieval inglesa: AS LONG AS I’M EXISTING YOU WILL BE LOVED -mientras exista, serás amado-.

El precio de la sortija

Cuando la Reina Letizia estrenó la pieza, la sortija tenía un precio que partía de los 975 euros, aunque la de la esposa de Felipe VI costaba 1175 euros. Poco más de dos años después, su precio ha aumentado de manera exponencial. Hay versiones en plata desde los 175 euros, pero las de oro parten ya de los 1400. Además, se ha apostado por una opción más sofisticada, con diamantes y de un mayor grosos, cuyo precio asciende a los 4800 euros.

La Reina Letizia con la sortija de Coreterno. (Foto: Gtres)

Una pieza que no está al alcance de cualquiera, aunque las versiones de plata son una buena opción para quienes quieran seguir la estela de la Reina Letizia sin necesidad de invertir tanto. No obstante, no hay que perder de vista que el oro es un valor refugio interesante en tiempos de incertidumbre económica y que, por tanto, adquirir joyas de este material puede ser una apuesta segura por su tendencia a la revalorización en el futuro.

Aunque en el caso de la Reina Letizia ha sido la sortija de oro la que la ha conquistado -y no ha llegado a trascender quién se la ha regalado-, la firma Coreterno tiene muchas otras opciones para aquellas personas a las que les gusten este tipo de piezas. Desde pendientes hasta pulseras con mensaje, además de velas, perfumes y accesorios textiles como cojines y pañuelos. Su popularidad ha aumentado desde que la Reina Letizia estrenó el anillo y desde la firma se esfuerzan el recordar en sus redes sociales este detalle de manera recurrente.