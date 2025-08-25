La cancelación del programa de Agustín Bravo en Canal Sur siempre fue una gran incógnita. El presentador, que era líder de audiencia a comienzos de los 2000, se vio sorprendido por la supresión in extremis de su espacio. Desde entonces, aunque nadie se atrevió a contar qué pasó realmente, Bravo ha vivido con la incertidumbre de qué hubiera ocurrido si hubiese continuado al frente de este magazine autonómico. Sea como fuere, dos décadas después ha podido resolver lo que ocurrió y es que Isabel Pantoja tuvo mucho que ver con esta decisión de la cúpula de esta empresa de comunicación.

Agustín Bravo sorprende al hablar del poder de Pantoja

El pasado mes de septiembre del 2024, ¡De viernes! emitió una entrevista póstuma de Julián Muñoz. El ex alcalde de Marbella se reunió con Santi Acosta para que España pudiera conocer su versión sobre las polémicas de su vida. Entre ellas, la relación del que fuera regidor de esta localidad de la Costa del Sol con Isabel Pantoja, que fue cuanto menos tormentosa.

Agustín Bravo. (FOTO: GTRES)

Entre otros asuntos, el ex marido de Mayte Zaldívar destapó que, efectivamente Isabel Pantoja fue la que acabó con el programa de Agustín Bravo: «El programa de Agustín Bravo desapareció y nunca fue más a Canal Sur. Fíjate lo que contaría porque se lo cepilló».

Para ello hay que remontarse al año 2002, cuando el presentador abordó la adopción de Isa, la hija de la artista. Un gesto que no gustó a la madre de Kiko Rivera y que se sumó a una entrevista a Teresa Rivera, hermana de Paquirri, que provocó un gran enfado en la tonadillera. Tras ello, la dirección de Canal Sur -donde se encontraba una amiga de la artista- decidió prescindir del comunicador que presumía de un 30% de audiencia. «Un directivo de Canal Sur, que está jubilado, vino y me dijo que se me acababa el programa. Ese momento me ha martillado durante 21 años porque no te lo crees teniendo un 30% de audiencia y ganando un dinerito que venía muy bien», dijo recientemente en Y ahora Sonsoles.

El presentador Agustín Bravo durante el funeral de Rafa Serna en Sevilla / Gtres

Ahora, GTRES ha localizado al presentador a la salida de las instalaciones de Mediaset, donde ha vuelto a pronunciarse sobre su polémico despido. El periodista, que «desconoce» si Isabel Pantoja finalmente se mudará de España, ha reaccionado a lo último sobre la tonadillera, que estaría muy molesta con Bravo por sacar a la luz de nuevo su enfrentamiento del pasado. «No, no. Yo no he contado nada. Eso lo contó Julián, su ex pareja. Lo contó Julián. Yo lo vi como todo el mundo. Y a parte yo tengo pruebas, pero sí que sospecho algo. Ella no tiene ese poder, pero si manifiesta interés siempre hay alguien que le puede hacer caso. No me sorprende nada», ha dejado claro el ex concursante de Supervivientes, que parece haber perdonado aquel capítulo de su vida.