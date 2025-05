Mayte Zaldívar revela dos secretos de su segunda boda con Julián Muñoz

Mayte Zaldívar, viuda de Julián Muñoz, ha roto su silencio ocho meses después de que un cáncer galopante terminara con la vida del que fuera alcalde de Marbella durante una de las etapas más mediáticas de esta localidad malagueña. Después de un tiempo alejada del foco público, ha despejado una de las grandes incógnitas de sus últimos meses con el ex regidor: el motivo por el que volvieron a casarse -cuando ella tenía entonces pareja-, y dos detalles inéditos de su segundo paso por el altar.

El motivo por el que Mayte y Julián volvieron a casarse

En el pasado, Julián y Mayte vivieron muchos desencuentros tras su separación, la llegada de Isabel Pantoja a sus vidas y sus respectivas situaciones legales. Sin embargo, cuando Muñoz salió de la cárcel por problemas de salud, Zaldívar decidió empezar de cero con él y brindarle su apoyo.

«Dos años antes de morir se quería morir todos los días, decía que ya había hecho su cometido. Pero los dos últimos años se aferró a la vida de una manera, pero era porque nos tenía a todos y me tenía a mí, que yo era un apoyo. Le regañaba mucho, a él le gustaba que yo le regañase», comenzó diciendo el pasado 12 de mayo en Y ahora Sonsoles.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar en una imagen de archivo. / Gtres

En su intervención en televisión, la vida del alcalde más polémico de Marbella, contó el motivo por el que a pesar de hacer vidas por separado, decidió casarse de nuevo. Además, desveló dos detalles desconocidos hasta la fecha de su segunda boda: «Cuando estábamos en el notario, fueron mis hijas y mis yernos, que fueron los testigos. Me dijo ‘somos una familia otra vez’. Porque era muy clásico, dentro de lo golfo que era. Le dije toma, que te dejaste esto hace veinte años (refiriéndose a la alianza) y se puso a llorar como un niño».

Tras ello, Mayte aprovechó para aclarar que volvía a estar casada con el que fuera regidor de Marbella, lo que no suponía que dejara su relación con Fernando Marcos, con el que lleva dos décadas de relación sentimental: «Julián tenía muchas ganas de casarse. Yo seguía y he seguido con Fernando, para mí no cambió nada, pero cuando los médicos ya dijeron que su enfermedad había llegado al fin, yo no quise que se muriera con esa pena. ¿Y por qué no? Dos personas que se han querido tanto, que han tenido una familia tan bonita… Hay que perdonar y yo cuando perdono, olvido y olvidé todo lo malo que había hecho».

Sus palabras sobre Isabel Pantoja

El motivo principal por el que en el pasado Julián Muñoz y Mayte Zaldívar decidieron separarse fue la llegada de Isabel Pantoja a sus vidas: «Yo a ella la culpo de meterse en mi casa. Viene a Marbella, yo soy muy amiga de la familia de su primer marido, y haces confianza con ella y haces amistad. Pero si te estás acostando con mi marido, no vengas a contarme tus penas, a mí déjame en paz».

Isabel Pantoja y Julián Muñoz en Barcelona. (Foto: Gtres)

Además, Zaldívar le ha confesado a Sonsoles Ónega cuando se produjo la conversación definitiva con el ex regidor de la localidad malagueña sobre su infidelidad y posterior arrepentimiento: «Julián y yo hablamos sobre aquello cuando había pasado mucho tiempo. Él perdió la cabeza, me confesó que la fama le volvió loco y que por eso se fue con ella. Nos dejó a todos, abandonó a sus hijas y a su nieto, y eso no se lo pude perdonar nunca. Yo le pillé una vez una infidelidad y le dije que sería la última. Luego me enteré de que habían sido muchas. Conmigo fue un golfo y un sinvergüenza».