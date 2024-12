Mayte Zaldívar confiesa qué ha pasado con la herencia de Julián Muñoz: "Bajo notario"

Mayte Zaldívar ha dado una nueva entrevista. Después de unas semanas en la sombra, ha explicado qué ha sucedido con la herencia de Julián Muñoz. Hay que recordar que en su momento recibió muchas críticas porque aseguraron que había vuelto a casarse con él por cuestiones económicas. Dijeron que habían contraído matrimonio en una notaria de Marbella para que pudiese cobrar una pensión de viudedad, pero ¿qué tiene que decir la protagonista de esta historia al respecto?

Mayte Zaldívar ha asegurado que tanto ella como sus hijas han renunciado a la herencia de Julián Muñoz. Eso sí, se siente muy orgullosa de ser la viuda del ex alcalde y como tal ha tomado una decisión: acudir al notario y dejar por escrito que no quiere nada del testamento de su marido.

Julián Muñoz en su entrevista póstuma. (Foto: Telecinco)

Cuando le preguntan por el tema responde: «Ay testamento… Sí, con lo que debía desde la cárcel». La empresaria ha realizado una intervención en el programa Y ahora Sonsoles y no se ha dejado ningún punto sin tocar. «Si había o no (testamento) había da igual, nosotros hemos renunciado a todo, bajo notario». De esta forma ha recalcado que en ningún momento volvió a casarse por Julián por intereses económicos, pues de lo contrario no habría rechazado la herencia.

¿Cómo ha pasado la Navidad?

Es la primera vez que Mayte Zaldívar afronta una Navidad sin Julián Muñoz. Han estado mucho tiempo separados y también han pasado periodos en la cárcel, pero la empresaria siempre ha estado tranquila porque sabía que en el fondo podía contar ex alcalde de Marbella.

Mayte Zaldívar en el tanatorio. (Foto: Gtres)

Ahora todo ha cambiado, por eso el mes de diciembre se le está haciendo tan largo. «Teníamos las cenizas de Julián, así que le pusimos a la urna un gorro de Papá Noel y lo sentamos al lado de la chimenea para que presidiese la mesa como siempre hacía», ha contado durante su participación en el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3.

Más adelante ha confesado que todavía le queda un camino muy largo por recorrer. «Que no salgan más lágrimas… Pensaba que se agotaban, pero no, no se agotan. No quiero seguir llorando».

Nuevo ataque a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Mayte Zaldívar. (Foto: Gtres)

Si hay algo que sigue igual en la vida de Mayte Zaldívar es el rencor que siente hacia Isabel Pantoja. Han pasado muchos años desde que la cantante se enamoró de Julián Muñoz, pero la ex colaboradora de Telecicno le sigue acusando de ser la responsable de todos sus males.

«Ella es mi enemiga, la voy a seguir odiando siempre y el que piense que tengo que cambiar mi sentimiento, pues se equivoca. No me pide el cuerpo cambiarlo y se acabó. Me moriré con ese sentimiento», ha comentado en un tono tajante.

Mientras tanto, Isabel Pantoja continúa centrada en sus proyectos profesionales. Tanto es así que el periodista Antonio Rossi, colaborador de Vamos a Ver, ha afirmado que la cantante está a punto de cerrar un contrato que solucionará todos sus problemas económicos.