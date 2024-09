Mayte Zaldívar se ha dirigido a los medios de comunicación congregados en el tanatorio de San Bernabé de Marbella tras el funeral de Julián Muñoz. Con la voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas, Mayte ha querido agradecer el trabajo de los periodistas en los últimos días de vida del ex alcalde de Marbella. Asimismo, ha pedido respeto por ella y por los familiares y amigos más allegados de Julián. «Lo hemos despedido con mucho cariño. Por favor, estoy muy agobiada, si no os importa. Es un momento un poco difícil para mí», ha comenzado diciendo.

«Yo entiendo que es vuestro trabajo, os lo respeto. Vamos a hacerlo a medias, yo os respeto a vosotros y vosotros me respetáis a mí. Quiero daros las gracias, de verdad. Os doy las gracias por vuestro trabajo, por todo el tiempo que habéis estado. Para toda la gente, muchísimas gracias y gracias por vuestro respeto y por todo», ha añadido Mayte.

Mayte Zaldívar en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

La viuda de Julián Muñoz, vestida de riguroso luto y con unas margarita blancas en la mano, ha estado acompañada en todo momento de sus hijas, Eloísa y Elsa, Fernando Marcos, pareja durante 20 años de Mayte, y sus nietos, entre los que destaca Fran Redondo, a quien se ha visto desolado en las puertas de la funeraria. Junto a Mayte Zaldívar, el joven se había convertido en el portavoz de la familia ante la prensa en los últimos días a razón del estado de salud y evolución de Julián Muñoz. En su última intervención pública, Fran confesó que la familia estaba viviendo momentos de gran preocupación: «Estamos en alerta, asustados. Esperando a que nos digan cómo va a ser la cosa. No soporta el dolor y tampoco come mucho porque después le sienta mal. Mi abuelo tiene miedo a morir», dijo.

Tras varios días ingresado en el HC Marbella Internacional Hospital, ha sido a primera hora de la mañana del 24 de septiembre cuando se ha confirmado la muerte de Julián Muñoz a los 76 años de edad, a causa de un cáncer de pulmón irreversible que ha ido arrastrando durante casi una década. Sus restos han sido trasladados hasta el tanatorio de San Bernabé, el mismo lugar en el que se ha llevado a cabo la ceremonia de despedida en la más estricta intimidad, a puerta cerrada. Hasta el lugar se han acercado varias figuras del ámbito político y mediático para rendir homenaje al ex edil. El natural de El Arenal, en Ávila, ha sido incinerado, si bien todavía no se ha determinado el destino de sus cenizas. Se especula que podrían ser depositadas en Marbella o en su localidad natal.

Mayte Zaldívar a las puertas del tanatorio. (Foto: Gtres)

La entrevista póstuma de Julián Muñoz

Telecinco emitirá el próximo día 25 de septiembre una entrevista póstuma concedida por Julián Muñoz a Santi Acosta, para hacerse pública tras su fallecimiento, en un especial de ¡De Viernes!. Ésta, de acuerdo a las palabras del propio conductor del programa, se basa en las memorias de Julián Muñoz. 600 folios que él mismo ha dejado preparados y que repasan en todos los aspectos de su vida, hablando de personalidades como Mayte Zaldívar, Isabel Pantoja o Jesús Gil, entre otros.

Julián Muñoz y Santi Acosta en una entrevista. (Foto: Telecinco)

«Me voy en paz y, sobre todo, feliz. Quiero que se sepa por lo menos un poco de la verdad de Marbella, pero no quiero que se emita hasta que yo no me muera. Cada uno con su verdad pero la mía es esta», se oye decir a Julián Muñoz en el adelante de la entrevista.