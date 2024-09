Julián Muñoz ha fallecido este 24 de septiembre, a los 76 años, a causa de un cáncer que él mismo definió como «galopante». Como no podía ser de otra manera, la muerte del que fuera alcalde de Marbella ha puesto en el punto de mira al clan Pantoja y ha sido Isa, la hija de la tonadillera, la primera en pronunciarse sobre la noticia. «Es verdad que me ha provocado un shock. Cuando lo he visto esta mañana, han pasado por mí muchos momentos. Conmigo siempre se ha portado bien. Siempre me ha tratado con mucho cariño y ha habido muchos momentos buenos», comenzaba a decir en el programa Vamos a ver.

La joven continuaba desvelando algunos de los recuerdos que tenía junto a la ex pareja de su madre, entre los que destacaban sus momentos en Marbella: «Recuerdo esos años en Marbella muy buenos, creo que es la mejor época que he vivido, era muy niña, tenía 7 años. Mi niñez allí fue súper buena», expresaba.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

En cuanto a sus últimos meses de vida, Isa ha destacado que cree que se ha ido muy feliz y que el hecho de haberse arrepentido y de estar rodeado de toda su familia hasta el final es una gran prueba de ello. «Yo veía el estado en el que estaba y me daba pena. Pero bueno, tampoco tenía tanto trato con él, porque desde los 15 años que le dieron el permiso y fui a verle yo ya no he vuelto a tener contacto con él. Entonces yo trato directo no tenía», decía.

Isabel Pantoja, Julián Muñoz y la hija de la cantante en Marbella. (Foto: Gtres)

«Yo nunca he sentido que me hiciera falta un padre, pero con él allí era como que hacía de esa una figura. Él tenía mando y eso me gustaba», añadía. En su última entrevista en ¡De viernes! Julián contó que lo peor que le pasó en la vida era haber estado con Isabel Pantoja, algo de lo que también se ha querido pronunciar Isa: «Yo les veía súper contentos a los dos. Yo a mi madre la veía feliz. Luego han pasado muchas cosas, ahí estaba todo bien. Luego vino otra época en la que todo estaba mal. Ambos no se hicieron nada bien. Yo puedo hablar de mi perspectiva como niña, siempre estaba pendiente de mí, me escuchaba y para mi madre era súper bueno. Que tengas una pareja y se lleve bien con su hija es una alegría. Luego, no estoy de acuerdo de lo que dice de mi madre, claro», sentenciaba.

Para terminar, la esposa de Asraf Beno ha aprovechado su intervención en el matinal de Mediaset para dar el pésame a la familia: «Me alegro de que haya estado rodeado de todos hasta el final», concluía.