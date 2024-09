Julián Muñoz ha fallecido a los 76 años. El que fuera alcalde de Marbella padecía un cáncer «galopante» desde hacía varios meses. Julián permanecía ingresado en el Hospital Universitario de Costa del Sol de Marbella debido a un empeoramiento de su estado de salud. Mayte Zaldívar, sus dos hijas y su nieto, han estado a su lado hasta el final de sus días. De hecho, apenas unas horas antes del triste desenlace, vieron a la luz unas imágenes en las que aparecía visiblemente deteriorado en las inmediaciones del hospital con un gotero y en silla de ruedas. Junto a él se encontraban algunos miembros de su familia. El ex político ha fallecido durante la noche, arropado por el cariño de los suyos.

La última aparición pública de Julián Muñoz fue el 13 de septiembre, cuando se emitió la que él mismo calificó como su «última entrevista», en el programa ¡De Viernes!, en Telecinco. «Me detectaron el cáncer en enero, después de una caída. Es un tumor pulmonar. No sé el tiempo que me queda pero no voy a conceder ninguna entrevista más, ésta es la última. La hago porque independientemente de que haya contado mi historia, quiero dar las gracias a las personas que me han acompañado siempre y pedir perdón a las que no», dijo. «Estoy jodido, pero feliz. En este momento soy absolutamente feliz. El mejor final es lo que tengo, a mi familia en bloque», añadió sin poder contener las lágrimas.

Julián Muñoz en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

En esta entrevista, en la que contó con el respaldo de Mayte Zaldívar, fue muy sonado el desgaste físico del ex alcalde, así como su dificultad para hablar. El ex novio de Isabel Pantoja mostró cierta dificultad para moverse, además de una pérdida de peso importante y un delicado estado de salud.

Mayte Zaldívar, su máximo apoyo

Hasta el final de sus días Julián Muñoz ha estado acompañado por Mayte Zaldívar, quien se convirtió en la portavoz oficial de la familia para revelar el estado de salud del mismo a la prensa. Durante el tiempo que Julián Muñoz ha estado convaleciente, Mayte insistía en que su único objetivo era que Muñoz no sufriera. «En estos momentos, Julián no está para contestar al teléfono», comentó en un primer momento. «Agradecemos vuestros mensajes de cariño, pero debéis entender que él no puede responder. Está tranquilo y pensamos que era mejor traerlo a casa. La situación no es buena, eso es evidente, padece una enfermedad irreversible, y lo que queremos es que viva el mayor tiempo posible. No queremos que sufra», explicó Zaldívar en la revista Pronto durante una de sus idas y venidas del hospital.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, en una imagen de archivo. / Gtres

Mayte Zaldívar y Julián Muñoz formaron una de las parejas más seguidas por la crónica social de nuestro país hasta su divorcio en 2004. La relación del ex edil con Isabel Pantoja y la condena de los tres a prisión por el mediático Caso Malaya les consolidaron como triángulo amoroso protagonistas de otro tipo de prensa. La pareja se conoció en Madrid y contrajo matrimonio en 1974. Entonces, Mayte, que en la actualidad lleva una vida muy discreta y alejada del foco mediático en Málaga, donde regenta un bar en un conocido mercado; era madre de una niña fruto de una relación anterior a la del ex político, a la que Julián aceptó como si fuera suya.

La implicación de Zaldívar en el bienestar del ex alcalde llegó al punto de que, incluso en los últimos meses, decidieron convertirse nuevamente en marido y mujer, tal y como pudo confirmar, el pasado mes de mayo, el periodista José Antonio León desde el programa ¡De viernes!

Un polémico divorcio

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar pusieron fin a su matrimonio en 2003, cuando el ex alcalde de Marbella conoció a Isabel Pantoja (67) en la Feria Internacional de Turismo en Madrid. De esta manera, y en medio de rumores de infidelidad, el ex político y la tonadillera iniciaron una relación que no tardó en filtrarse en los medios. Cuando la prensa confirmó su idilio, la malagueña decidió divorciarse. En ese punto, Muñoz inició una historia de amor formal con la cantante y estuvieron juntos hasta 2009.

Julián Muñoz hablando por teléfono. / Gtres

Caso ‘Malaya’

Julián Muñoz estuvo en prisión durante cinco años y dos meses por el Caso Malaya, nombre con el que se acuñó a la trama de corrupción urbanística de la que fue partícipe. Una condena menor a la prevista en un principio, dado que la jueza le había sentenciado a 20 años de cárcel por malversación pública y cohecho continuado.

No obstante, Julián Muñoz obtuvo el tercer grado penitenciario a causa de las dolencias de salud graves que padecía. En 2021, se le concedió la libertad condicional por tener «una pluripatología grave e incurable, a la cual se añade la afección oftálmica que ahora padece y que también es incurable».