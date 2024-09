Mayte Zaldívar, rota de dolor, en el tanatorio de Julián Muñoz

Julián Muñoz ha fallecido a los 76 años. El ex de Isabel Pantoja padecía un «cáncer galopante» desde hacía varios meses. Debido a este revés de salud, en los últimos tiempos había sufrido un empeoramiento de su estado de salud. Motivo por el que Julián permanecía ingresado en el HC Marbella International Hospital. Nada más conocerse el deceso del ex político numerosos medios de la crónica social de nuestro país se han hecho eco. Y es que Muñoz no sólo formó parte del mundo de la política, sino que su nombre acaparó la primera plana mediática el día que se confirmó su romance con la intérprete de Marinero de luces.

Fue entonces cuando Julián Muñoz pasó de ser un personaje anónimo a uno de los rostros más perseguidos. Además, en los últimos tiempos ha concedido alguna que otra entrevista, lo que ha provocado que su imagen se afiance en los medios de comunicación especializados en corazón.

Julián Muñoz en Marbella. (Foto: Gtres)

El ex político fallecía de madrugada, sobre la una, después de nueve días ingresado. Sus últimas horas las pasó junto a su familia. Estuvieron junto a él sus hijas, su nieto Fran y Mayte Zaldívar. También se había podido ver horas antes a Fernando, pareja de Mayte.

Eloísa Muñoz en el tanatorio de su padre. (Foto: Gtres)

El último adiós a Julián Muñoz

Elia y Elosía, hijas de Julián Muñoz, han sido de las primeras personas en llegar al tanatorio para dar así el último adiós a su padre. Ambas se han mostrado rotas de dolor ante el triste desenlace.

Elia Muñoz, rota de dolor tras la muerte de su padre. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Fran, nieto de Julián Muñoz, ha sido visto en las inmediaciones del tanatorio con semblante serio y desencajado. Ha sido también uno de los encargados de recibir a los familiares y amigos que se han acercado a la capilla ardiente para arropar a la familia en estos delicados momentos.

Fran, nieto de Julián Muñoz. (Foto: Gtres)

Mayte Zaldívar se ha personado en el velatorio de riguroso negro y cubriendo su rostro con unas enormes gafas de sol. A su llegada ha saludado a los allí presentes y se ha mostrado muy afectada.

Mayte Zaldívar. (Foto: Gtres)

Mayte Zaldívar: su máximo apoyo

Aunque tomaron caminos diferentes tras su separación, Mayte Zaldívar y Julián Muñoz volvieron a retomar el contacto. De hecho, Zaldívar ha sido una de las personas que ha acompañado hasta el final al ex político. Tanto es así que se había convertido en su portavoz oficial para contar a los medios en qué punto se encontraba su estado de salud.

Mayte Zaldívar en Marbella. (Foto: Gtres)

«En estos momentos, Julián no está para contestar al teléfono», comentó en un primer momento. «Agradecemos vuestros mensajes de cariño, pero debéis entender que él no puede responder. Está tranquilo y pensamos que era mejor traerlo a casa. La situación no es buena, eso es evidente, padece una enfermedad irreversible, y lo que queremos es que viva el mayor tiempo posible. No queremos que sufra», explicó Mayte Zaldívar en la revista Pronto.