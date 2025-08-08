Jessica Bueno está viviendo un verano muy especial y distinto al de años anteriores. Tras su más reciente ruptura y a pocas semanas de poner rumbo a Honduras para participar en la esperada edición de Supervivientes All Stars 2, la modelo y ex concursante ha decidido tomarse un merecido respiro en la paradisíaca isla de Ibiza. Las imágenes que circulan en redes y medios la muestran tranquila, relajada y disfrutando de un merecido descanso antes de afrontar uno de los mayores retos televisivos de su carrera. En las imágenes, Jessica deslumbra con un trikini animal print que combina a la perfección con una falda blanca corta y un pañuelo atado a la cabeza, creando un look fresco y sofisticado. La modelo se muestra disfrutando de un paseo tranquilo por las inmediaciones de un chiringuito, luciendo un cesto que complementaba su estilo veraniego y una sonrisa serena que refleja la paz que vive en esta pausa estival. Además, se conoce que Jessica ha pasado una jornada de relax a bordo de un yate en el que ha estado acompañada por un hombre que algunos medios han confundido con un posible nuevo romance. Sin embargo, Jessica se ha encargado de desmentir esos rumores, aclarando que se trata del patrón del barco, dejando claro que no hay nada más allá de una relación profesional y poniendo fin a cualquier especulación sobre su vida sentimental. «No es mi pareja», ha dicho contundente.

Jessica Bueno en Ibiza. (Foto: Gtres)

Este verano representa para Jessica una etapa de renovación. Tras su mediática ruptura con el cantante Luitingo, a quien conoció en GH VIP, y el proceso de adaptación tras su paso por la televisión, la sevillana se muestra centrada en su bienestar y en la preparación para su regreso a la isla. En Supervivientes All Stars 2, espera demostrar que es mucho más fuerte y madura que en su anterior participación, donde inició su relación con Kiko Rivera. Con el hijo de Isabel Pantoja compartió una etapa muy significativa de su vida, marcada por la fama y los grandes cambios personales. La relación entre Jessica Bueno y Kiko Rivera duró aproximadamente un año, desde que se conocieron en el reality de supervivencia en 2011 hasta su separación a finales de ese mismo año, poco después del nacimiento de su hijo en común, Francisco.

El mayor miedo de Jessica Bueno en su regreso a Honduras

Uno de los aspectos que más le preocupa es la separación de sus hijos durante la duración del concurso. Jessica ha compartido con sus seguidores que esta será su mayor debilidad, pues son su prioridad absoluta. «A las madres nos toca la fibra y ya de por sí nos sentimos mal cuando salimos», ha dicho. Sin embargo, afronta esta experiencia con la convicción de que es un reto necesario para crecer personalmente y profesionalmente, y para ofrecerles un futuro mejor.

La modelo también ha hablado sobre la organización con sus ex parejas en lo que respecta a la custodia de sus hijos, aclarando que durante los meses de verano sus pequeños pasan quince días con sus padres y quince con ella, por lo que aprovecha esos momentos para hacer planes y descansar, preparando su mente y cuerpo para lo que está por venir. «Mis pequeños en verano están 15 días con sus padres y 15 días conmigo. Las primeras quincenas de cada mes les tocan a ellos, entonces estamos en la primera quincena, aquí es cuando yo aprovecho para hacer planes sin ellos, porque no están conmigo. Por supuestísimo, cuando vuelvan voy a exprimirlos al máximo para hacer planes y luego, desde septiembre a verano, en el día a día están conmigo siempre», ha contado.