Jota Peleteiro es el próximo invitado en ¡De Viernes! Su entrevista es, sin duda, una de las más esperadas ya que es muy hermético a la hora de hablar sobre su vida privada, que en los últimos meses ha estado protagonizada por su polémica separación de Jessica Bueno, que ya ha reaccionado a su aparición en el programa que presentan Santi Acosta y Bea Archidona.

La insólita reacción de Jessica Bueno a la entrevista de Jota Peleteiro

Hace unas semanas, la modelo andaluza se sentó en el programa de las noches de los viernes para desenmascarar al futbolista retirado, que ahora está dispuesto a contar su versión de su ruptura y las polémicas posteriores con la madre de sus hijos. «Es un hombre con tanto misterio y todo lo ha hecho tan mal… No se si lo hace por dinero o querrá limpiar su imagen», ha dicho la ex pareja de Luitingo sobre la próxima entrevista de Peleteiro en ¡De Viernes! Además, ha dejado claro que está muy segura con todo lo que ha contado sobre el padre de sus hijos: «No tengo ningún miedo».

Jota Peleteiro. (Foto: Instagram)

Desde hace más de un año que el ex futbolista del Deportivo Alavés (su último club) mantiene una relación sentimental con Ajla Peleteiro, madre de su tercer hijo (y su primero en común). La modelo también ha reaccionado a la entrevista de su marido: «Juntos somos imparables. No importa lo que la vida nos depare, lo enfrentamos de la mano. Cada desafío se vuelve más fácil y cada victoria se siente más dulce cuando estamos juntos. Juntos somos más fuertes, siempre. Te quiero, Jota».

La versión de Jessica Bueno sobre su polémica con Jota Peleteiro

Dos años después de su separación, la polémica está más que servida entre Jessica y Jota. El ex deportista, tras su ruptura, decidió comenzar una nueva vida alejado de España. Concretamente en Arabia Saudí, donde se ha convertido al islam.

Durante todo este tiempo, la modelo ha contado en varias ocasiones sus enfrentamientos con el padre de sus dos hijos en común. «Me encuentro que el piso donde yo vivo con los niños (durante su etapa en Bilbao) no se estaba pagando desde que me fui a Gran Hermano. La pensión de los niños tampoco. Soy tan tonta que me creo las excusas que da. No me puedo creer que una persona tenga tanta frialdad de poder y no colaborar con sus hijos o ayudarme a mí que he sido su mujer durante 10 años, que no le he hecho nada malo», dijo en su última entrevista en ¡De Viernes!

Jessica Bueno en el plato de ‘De Viernes».(Foto: Mediaset)

Por su parte, la modelo contó que su ex le prometió ayudarla con el alquiler donde iba a vivir con sus hijos en común: «Él dispuso que me ayudaría con el alquiler donde yo iba a vivir con los niños, que yo iba a seguir conduciendo el coche familiar y que la persona de apoyo iba a seguir trabajando para los dos (…). Dice que no tiene dinero. No sé gran cosa de su vida, pero sí que se lo encuentran comiendo en restaurantes, veo que viaja. Con la anterior pareja, que ya estaba incumpliendo, se fue a Dubái, a París».