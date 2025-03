La respuesta de Jota Peleteiro a las quejas de Jessica Bueno sobre su paternidad

Hace una semana, Jessica Bueno, en mitad de la polémica que la rodea tras su ruptura con Luitingo, expresó su frustración en Instagram tras los constantes retrasos de Jota Peleteiro para recoger a sus hijos y llevarlos a Arabia Saudí. «Es una ansiedad constante de impotencia, que lo único que tiene que hacer es estar con ellos. Que no porque tú llames por teléfono eres un buen padre. Ahora me he quejado porque he visto a mi hijo llorar, porque veía a mi hijo desilusionado», dijo. Aunque el viaje se ha demorado, el ex futbolista finalmente ha podido llevar a los niños a Riad, donde viven él y su actual esposa, Ajla Etemovic. Durante su estancia, Jota les ha mostrado lo mejor de la ciudad, ofreciéndoles una experiencia única en el campo, incluyendo paseos en tractor y momentos de diversión en los recreativos. Así lo ha mostrado en su perfil de Instagram, donde suma más de 66 mil seguidores.

Jota Peleteiro ha compartido momentos de complicidad y unión con sus hijos en Arabia Saudí, lo que podría interpretarse como una respuesta clara a las críticas de su ex mujer. Además, Jota ha destacado lo bien que se lo han pasado los pequeños junto a Ajla, quien también ha expresado su apoyo, resaltando que los niños están creando recuerdos inolvidables y disfrutando plenamente de cada instante en su nueva vida. «Están creando bonitos recuerdos y disfrutando cada momento», ha expresado la modelo. «El mejor momento. Estoy muy agradecida por el tiempo que pasé con la familia y amigos. Estamos creando hermosos recuerdos y disfrutando cada momento», ha añadido.