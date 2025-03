La reacción de la mujer de Jota Peleteiro al último y polémico mensaje en la red de Jessica Bueno

«Tengo una impotencia y un cabreo por mis niños que yo ya no sé». Con estas palabras, Jessica Bueno expresaba, hace tan solo unos días, como se sentía ante el desplante que acababan de experimentar sus hijos. Y es que según narró la modelo, a través de su perfil de Instagram, los pequeños tenían un viaje la semana pasada que finalmente se había cancelado, después de posponerlo en varias ocasiones. «Mi hijo tenía tanta ilusión que incluso no me importó que perdiera clase. Pero ahora lo han vuelto a suspender […] Aquí se cambian los planes de la noche a la mañana. Mi mente está enfocada en el trabajo, en hacer mi vida y en poder darle lo mejor del mundo a mis hijos. No me hace falta nadie», contaba.

Aunque en ningún momento nombra a nadie, lo cierto es que sus palabras dejaban entrever que su ex marido, Jota Peleteiro, era el destinatario del mensaje, lo que no tardó en llamar la atención de propios y extraños. Tanto es así que en las últimas horas, la actual pareja del ex futbolista, Ajla Etemovic, ha querido pronunciarse al respecto. «Algunas personas están enfadadas contigo porque no están sufriendo como ellas pensaban que sufrirías. Por favor, continúa decepcionándolas», sentenciaba, saliendo en defensa de su marido y restando importancia a la reciente queja de Jessica Bueno.

A estas declaraciones añadía una fotografía en la que aparecía Peleteiro junto a dos de sus hijos, destacando en un emotivo texto lo bien que desempeñaba su papel como padre. «Tienen el mejor padre del mundo, los niños lo aman y me siento muy honrada de ser tu esposa. No puedo esperar para compartir bonitos recuerdos y felices momentos juntos sin tanta negatividad de los demás. Porque les guste o no, aman a su padre y somos muy felices cuando todos estamos juntos. Nadie puede romper eso, aunque lo intenten», decía.

Por ahora, la sevillana no ha querido responder a estas palabras públicamente, al mismo tiempo que no ha vuelto a compartir con sus seguidores nada con respecto al viaje cancelado de sus hijos. Y es que actualmente está atravesando por un bache sentimental al que, tal vez, le esté prestando más atención, ya que acaba de anunciar su ruptura con Luitingo, su última pareja. «Estoy pasando por un momento difícil, con el corazón roto, porque las relaciones a veces no funcionan a pesar de que haya amor y esfuerzo mutuo […] Ahora comienza una nueva etapa donde tengo que sanar y aprender sobre mí misma para seguir adelante», escribía en el universo 2.0.

Mientras tanto, la relación de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic continúa avanzando por muy buen camino. Al menos así lo refleja esta inesperada defensa de la serbia que muchos han interpretado como una clara respuesta a Jessica Bueno.