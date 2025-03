Jessica Bueno estalla contra Jota Peleteiro: "No nos hace falta nadie"

Si hace tan solo unos días, Jessica Bueno acaparaba gran parte de los titulares tras anunciar su inesperada ruptura con Luitingo, ahora la modelo ha vuelto a convertirse en noticia tras estallar contra Jota Peleteiro, el padre de sus dos hijos pequeños. Sacando a relucir su faceta más sincera, la influencer ha confesado a sus seguidores de Instagram que está viviendo una situación que le provoca un gran «nudo en el estómago» y, aunque en ningún momento nombra a nadie, lo cierto es que sus palabras han dejado entrever que su ex marido era el destinatario de este mensaje que no ha tardado en llamar la atención de propios y extraños.

«Tengo este mes de marzo un montón de cosas que hacer de trabajo. Tengo mucha ilusión y muchas ganas. Esta semana tengo que hacer un viaje a Madrid, que ya os diré para qué es, pero os voy a contar lo que ha pasado porque tengo un nudo aquí por la ansiedad», comenzaba a explicar mientras se señalaba el pecho. «Tengo una impotencia y un cabreo por mis niños que yo no sé. Se supone que se tendrían que haber ido de viaje el jueves. El jueves se canceló el viaje para el domingo. El domingo se vuelve a cancelar porque al final iba a ser el lunes y el lunes también se ha cancelado. Mi hijo tenía tanta ilusión que incluso no me importó que perdiera clase. Pero ahora lo han vuelto a suspender», sentenciaba, sacando a la luz que los pequeños iban a pasar el puente fuera y, finalmente, no ha podido ser.

Jessica Bueno en una historia de Instagram. (Foto: RRSS)

Proseguía manifestando que prefería «pensar en positivo» porque eran cosas de la vida, pero, al mismo tiempo, revelaba su malestar con estos constantes cambios, ya que consideraba que no se podía jugar con la ilusión de nadie tantas veces. No obstante, en ningún momento ha querido compartir el motivo por el que finalmente no se ha llevado a cabo el viaje. «Aquí se cambian los planes de la noche a la mañana. Mi mente está enfocada en el trabajo, en hacer mi vida, en poder darle lo mejor del mundo a mis hijos. No me hace falta nadie», concluía, mandando el que muchos han interpretado como un mensaje contundente a Jota Peleteiro.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro. (Foto: Gtres)

La difícil ruptura de Jessica Bueno y Jota Peleteiro

Fue a finales de 2022 cuando Jessica Bueno y Jota Peleteiro decidieron poner punto y final a su matrimonio tras más de diez años juntos y dos hijos en común. Esta ruptura, impidió a la modelo, tal y como ella misma narró desde la casa de Guadalix de la Sierra, levantarse de la cama durante varias semanas, atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida. Por otro lado, en una entrevista concedida a la revista ¡Hola!, expresó que se había sentido «triste, desolada y con sensación de abandono». «Gracias a mi psicóloga, a mi familia y a todos los miles de mensajes que recibí desde que se hizo público, empecé a encontrar sentido y la fuerza para ver todo de un modo positivo», confesaba.