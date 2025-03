La sentida carta que ha escrito Jessica Bueno sobre Luitingo: "Con el corazón roto"

Jessica Bueno y Luitingo empezaron una polémica relación mientras ambos estaban concursando en Gran Hermano VIP. No fueron pocos los que aseguraron que iban a romper cuando terminase el programa, pero lo cierto es que han disfrutado de un noviazgo estable. Sin embargo, todo llega a su fin y la modelo emitió un comunicado en sus redes anunciando que volvía a ser una mujer soltera. Ahora ha recurrido al mismo medio para publicar una carta donde reflexiona sobre su separación de Luitingo.

Jessica Bueno ha escrito su texto «con el corazón roto», pero considera que es importante sincerarse con sus seguidores para que no haya ningún tipo de duda. Quiere dejar claro que su relación no se ha acabado por ninguna deslealtad. No ha sucedido nada grave, simplemente se han dado cuenta de que serán más felices si emprenden aventuras diferentes.

La ruptura está siendo tan idílica que algunos no descartan una posible reconciliación, como les ha pasado a Álvaro Morata y Alice Campello. Mientras continúan los rumores, Jessica ha puesto sus sentimientos encima de la mesa con un texto muy sentido: «¡Hola a todos! Hoy quiero abrir mi corazón y compartir como me siento… Estoy pasando por un momento difícil, con el corazón roto porque las relaciones a veces no funcionan a pesar de que haya amor y esfuerzo mutuo».

Mensaje de Jessica Bueno. (Foto: Instagram)

La influencer ha insistido en que nadie es responsable de lo que ha pasado: «No hay culpables, solo aceptación de que esta etapa ha llegado a su fin, y ahora comienza una nueva donde tengo que sanar y aprender sobre mí misma para seguir adelante. La verdad es que duele, y hay días en los que la tristeza me supera. Pero en medio de esta tormenta emocional, he decidido que no voy a quedarme atrapada en el dolor. Quiero aprender de esta última experiencia y salir más fuerte».

Jessica Bueno luchará por su felicidad

Jessica ha atravesado situaciones complicadas. Hay que recordar que no es su primera ruptura pública, ya vivió lo mismo con Kiko Rivera y con Jota Peleteiro. Con ellos fue más complicado porque tuvo hijos con ambos, pero ahora tampoco le está resultando fácil seguir caminando. Eso sí, sabe que llegará al final del túnel porque es una mujer fuerte.

«Es normal que esté triste, pero también sé que este momento no define quién soy. Hay una chispa dentro de mí que aún brilla y estoy tratando de redescubrirla. Me estoy dando permiso para sentir, pero también para sanar. Estoy trabajando en enfocarme en mí misma, en lo que me hace feliz. Conocerme mejor, curar las heridas … Rodeándome de personas que me apoyan y recordándome a diario que merezco felicidad», dice en su carta.

Luitingo y Jessica Bueno. (Foto: Gtres)

La ex concursante de GH VIP ha preocupado a sus seguidores, aunque realmente está transmitiendo un mensaje positivo. Lo que está diciendo es que ha asumido su mal momento y ahora debe esforzarse por superarlo. «Sé que el proceso de sanación lleva tiempo, pero cada pequeño paso cuenta. Estoy tratando de entender que la vida son etapas y ahora empieza una nueva para mí. Así que aquí estoy, con el corazón roto pero decidida a resurgir. Estoy centrada en todo lo que me toca aprender en este camino hacia el amor propio y con ganas de ver lo que eso supondrá para mí como persona».

Por su parte, Luitingo tampoco está bien. Recuerda que puso mucho empeño en la relación y que llegó a considerar a los hijos de Jessica como parte de su familia. Su adiós también ha sido doloroso y ahora hay que esperar para ver cómo se van recolocando las piezas.