Álvaro Morata y Alice Campello vuelven a estar juntos de nuevo. Tan solo unas horas después de confirmarse su reconciliación han publicado en sus respectivos perfiles de Instagram una romántica imagen con la que confirman que se han dado una segunda oportunidad en su historia de amor.

Una imagen cargada de significado

Primero ha sido el jugador del AC Milán el que ha publicado la fotografía en blanco y negro con la madre de sus hijos. Una estampa que ha ido acompañada por un emoticono de un corazón rojo. Minutos más tarde, la influencer ha seguido los pasos de su marido y ha compartido la misma imagen con sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Álvaro Morata (@alvaromorata)

En ella aparecen ambos, muy cómplices, mientras Morata da un beso a Alice, quien sonríe al objetivo de la cámara. Sin embargo, ha llamado especial atención un detalle que no ha pasado desapercibido. Si bien en el resto de sus publicaciones en la citada red social tienen habilitado el botón de comentarios, esta vez han desactivado esta opción. Lo que sí ha quedado reflejado es que, tanto el futbolista como la empresaria superan los más de doscientos mil likes en sus respectivos post.

Una inesperada ruptura

Fue el pasado mes de agosto, cuando Álvaro Morata y Alice Campello confirmaron que ponían punto final a su matrimonio. «Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo», se pudo leer en el mensaje del deportista. «Han sido años maravillosos y fruto de ellos, han nacido nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía», añadió.

Alice Campello y Álvaro Morata besándose. (Foto: Gtres)

«No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito, no ha habido en ningún momento faltas de respeto, sólo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas», finalizó. Después, tras la confirmación de Álvaro Morata, Alice quiso pronunciarse al respecto, dejando claro que en su decisión de separarse no interfirieron terceras personas.

Alice Campello y Álvaro Morata, muy cómplices. (Foto: Gtres)

«Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto por parte de ambos (…)», indicó. «No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan», sentenció.

La noticia de su ruptura generó un gran revuelo en el papel cuché, pero también en el universo 2.0, dado que desde que se dieron el sí, quiero en Venecia en 2017 se habían convertido en una de las parejas más queridas del panorama, tanto nacional como internacional.