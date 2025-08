Unas nuevas imágenes de Lucas con una tira nasal reviven la polémica por su llamativa nariz

Lucas González, uno de los integrantes del dúo Andy y Lucas, puede presumir de ser una de las voces más conocidas de la industria musical. A sus 42 años, ha conseguido un hueco en el mercado y tiene a sus espaldas una trayectoria muy extensa. No obstante, en los últimos tiempos se está hablando más de sus polémicas personales que de su destreza encima de los escenarios. Hace unas horas, las redes sociales se han hecho eco de unas imágenes del artista donde puede apreciarse el delicado estado de su nariz. Para comprender esta polémica, hay que remontarse a finales de 2024.

Lucas ha explicado que tuvo que someterse a una operación nasal. Por desgracia, los resultados no fueron los esperados y tuvo que enfrentarse a una serie de acontecimientos que no entraban en su hoja de ruta. Los especialistas sostienen que el intérprete de Son de amores padece una deformidad conocida como «nariz de silla para montar». Una de las soluciones más efectivas es someterse a una rinoplastia, aunque el proceso es largo y hay otras alternativas que pueden disimula el problema a corto plazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tropicalia Summer Music (@tropicaliasummermusic)

Las redes sociales están revolucionadas

El artista ha participado en el festival Tropicalia Summer Music, un evento que se celebra entre el 31 de julio y el 9 de agosto. Los responsables de este proyecto mostraron unas imágenes de Andy y Lucas antes de subir al escenario y no fueron pocos los que repararon en la tira nasal que llevaba puesta Lucas. «Tu nariz sigue creciendo», le dice un usuario en tono jocoso. Y otro añade: «Cada vez está peor».

Lucas, de Andy & Lucas. (FOTO: GTRES)

«A mí lo que me resulta súper extraño es… Con la de gente que se opera la nariz, ¿me quiere decir alguien que la peor persona que se la cuidó fue Lucas? No he visto ese resultado en toda mi vida», declara un seguidor de Lucas que no entiende lo que ha pasado.

Sin embargo, también hay gente que ha puesto en valor el mérito del cantante. «Todos mis respetos hacia una persona que, teniendo un problema estético de este calibre, tiene dos cojones y no se queda en su casa metido. Y encima con una sonrisa y con energía de seguir dándolo todo en los últimos conciertos antes de retirarse. Admiración total».

Las consecuencias de la operación

Lucas, de ‘Andy y Lucas’, en ‘El Hormiguero’. (Foto: Atresmedia)

Lucas lleva mucho tiempo entreteniendo al público con su talento y ya está acostumbrado a enfrentarse a ciertas situaciones. A pesar de ser un rostro muy querido, ha recibido críticas a lo largo de su carrera y se han cuestionado algunos aspectos de su vida personal, como por ejemplo su relación con Andy. No obstante, el intérprete sigue adelante y llegará hasta el final de sus planes. A finales de 2025 pretende retirarse de los escenarios, pero hasta que se produzca el momento continuará ofreciendo su mejor versión.

Hace unos meses dio una entrevista donde explicó las consecuencias que estaba teniendo su problema nasal. No es una cuestión estética, también le ha provocado problemas para respirar e incluso le ha llegado a afectar a su autoestima. Lo peor, según él, es que una parte del público ha puesto en circulación unas teorías que no se ajustan a la realidad.

«En la vida hemos nacido para hacer las cosas que nos venga en gana. Me hice una cosa estética en la nariz. Me quitaba las gasas, no me puse las cremas…», comentó en El Hormiguero. Y después añadió: «Me avergonzaba. Tengo hijos, una madre que le ha dado un ictus… Se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélicas, cosas de drogas». Sin embargo, lo único cierto es que su anomalía procede de una operación que no ha salido bien.