La vida de Lucas González, del dúo Andy y Lucas, no pasa por su mejor momento. El 4 de marzo, sufrió la pérdida arrepentida de su hermano Pedro González, quien falleció a los 55 años en Cádiz debido a un infarto. En medio del dolor, el cantante también se ha visto obligado a hablar sobre un tema delicado relacionado con su físico, luego de recibir ataques en las redes sociales tras un cambio en su nariz.

El artista explicó en el programa El Hormiguero que este cambio se debe a las secuelas de una operación estética mal curada. «Me hice una cirugía estética en la nariz, no seguí las indicaciones, no me puse las cremas…», confesó, revelando cómo una falta de cuidado postoperatorio llevó a lo que se conoce como nariz en silla de montar, una depresión en el puente nasal que le da una apariencia hundida. Es cierto que después de una cirugía estética o de rinoplastia mal realizada, la cicatrización incorrecta de los tejidos puede provocar esta deformidad.

Lucas González saliendo del Tanatorio Virgen del Rosario en Cádiz. (Foto: Gtres)

Este tema ha provocado que se especule en redes sobre su salud, incluso relacionando su cambio físico con rumores de drogas. Lucas, sin embargo, explicó que se sentía avergonzado y que había evitado hablar del tema por respeto a su familia, especialmente por su madre, que sufrió un ictus. Ahora, después de la sinceridad de su confesión, surgen algunas preguntas: ¿Es posible que una operación estética mal realizada pueda causar este tipo de deformación?

El caso de Lucas pone en duda la ética de algunas intervenciones y nos invita a reflexionar sobre las consecuencias que puede tener no seguir las indicaciones médicas después de una cirugía estética. Aunque el cantante ha decidido seguir adelante con su carrera y continuar con su actuación programada en Pamplona para este 7 de marzo, ¿realmente estamos conscientes de los riesgos que conlleva un mal cuidado postoperatorio?

La condición en la nariz de Lucas es conocida por los expertos como «nariz en silla de montar». (Foto: Gtres)

Una experta explica el cambio en la nariz de Lucas

Para salir de dudas, desde Look nos hemos puesto en contacto con la Dra. Liseth Quintero, experta en medicina estética de la clínica Trevi de Madrid, quien nos ha explicado lo que podría haber causado el cambio en la nariz de Lucas de Andy y Lucas, tras su reciente confesión. Según la doctora, «lo más probable es que, tal y como ha dicho él, se trate de una cicatrización anómala de los tejidos después de una operación de nariz».

¿Qué factores influyen en esta deformación? La Dra. Quintero nos asegura que hay varios factores que afectan la cicatrización, y uno de los más comunes es el hábito de fumar, aunque no sabemos si Lucas tiene esta costumbre. A nivel médico, «antes de hacer cualquier tratamiento, es fundamental considerar la piel del paciente y su anatomía», explicó la experta. «La piel se alimenta a través de los vasitos sanguíneos, y si la piel es gruesa o no se aplica la técnica adecuada, la cicatrización podría verse comprometida».

Además, la Dra. Quintero también destacó que el uso incorrecto de férulas puede comprimir la zona afectada, lo que dificulta aún más la recuperación. «Es muy importante seguir al pie de la letra las indicaciones postoperatorias para evitar complicaciones». Según el especialista, esto parece estar relacionado con lo que ocurrió con Lucas: un posible descubierto en el cuidado postquirúrgico, que pudo haber alterado su proceso de recuperación.