Nuevo sueldo y condiciones para Belén Esteban en ‘No somos nadie’

Belén Esteban afronta una etapa laboral bastante complicada según desvelan desde el portal de Informalia, y es que el fracaso de La familia de la tele habría pasado factura a la productora. De ese modo, desde La Osa Producciones, propiedad de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, han tenido que renegociar las condiciones que tendrá la televisiva en No somos nadie. Un nuevo formato con el que Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros volverán a la pequeña pantalla a partir de septiembre.

Mientras que otras protagonistas como Lydia Lozano habrían declinado la oferta. «He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires», explicaba respecto al motivo que le ha llevado a tomar un nuevo rumbo que la aleja de sus compañeros, con los que lleva compartiendo espacio desde hace años.

Su amiga Belén Esteban será una de las que sí estarán presentes en esta nueva etapa, aunque la propuesta que le han hecho distaría mucho del contrato habitual o el sueldo que solía cobrar. «Las conversaciones se están manteniendo con total cordialidad y, con toda seguridad, llegarán a un acuerdo sin mayores problemas», detallan en el medio mencionado anteriormente. Una cifra que iría a la baja, y que distaría bastante de los elevados honorarios que tenía en el pasado.

Sin embargo, la estrecha relación que mantiene desde hace tiempo con Cornejo y Madrid le habrían llevado a replantearse la situación. Y es que pese al abrupto final de La familia de la tele, hasta el momento Esteban ha seguido cobrando mensualmente lo mismo que tenía firmado con La Osa. Algo que no ha ocurrido con nadie más y que ya era insostenible, porque no se ajusta a la situación actual. Al menos, de momento, y mientras no recuperen su posición en cuanto a audiencias.

El sueldo de Belén Esteban en La familia de la tele

Durante su breve paso por la cadena pública, se llegó a especular que la madre de Andrea Janeiro cobraba hasta 18.000 euros por programa, mientras que para la primera temporada, –conformada por 65 episodios–, se destinaron unos 6 millones. Al menos, así lo detallaba el paparazzi Diego Arrabal en su canal de Youtube. Una cifra muy elevada que llegó a generar bastante indignación. «Esto no es una televisión privada», denunciaba Arrabal en su momento. «Esto lo pagamos todos. Y mientras un médico o un profesor lucha por llegar a fin de mes, ella va a cobrar 18.000 euros por charlar en televisión», sentenciaba.

Por tanto, y teniendo en cuenta «batacazo» que se han llevado, no sorprende que la productora ya no esté dispuesta a desembolsar esa cantidad. Y menos para pagar el sueldo de un sola persona, pese a la exitosa trayectoria que tiene detrás.

De momento, Belén sigue disfrutando de sus vacaciones, según nos muestra en redes sociales. «Para mí el cuerpo del verano, gordita pero sabrosona», compartía hace unos días junto a una imagen en la que se la puede ver posando en bañador dentro de la piscina.