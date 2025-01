Lucas, de Andy y Lucas, cuenta entre lágrimas toda la verdad sobre el cambio de su nariz

El pasado mes de noviembre, Lucas González, integrante del dúo musical Andy y Lucas, dejó sorprendidos a propios y extraños tras posar en la alfombra roja del evento Lifestyle On & Show Business TV de Madrid con un impactante cambio en su rostro que no pasó desapercibido. Y es que el cantante lució una nariz con un tabique mucho más ancho y un pliegue alar visiblemente pronunciado y llamativo. Como era de esperar, las redes no tardaron en hacerse eco de esta nueva imagen, pero Lucas optó por no pronunciarse en exceso, asegurando que no se había realizado ningún tipo de operación estética. Sin embargo, después de varios meses de polémica, ha decidido dar un paso al frente para desvelar la verdad sobre lo que le ha ocurrido.

Todo ha sucedido durante la entrevista que ha concedido junto a su compañero Andy en el programa El Hormiguero. Allí, además de hablar de las últimas fechas de su gira Nuestras últimos acordes, Lucas se ha sentido completamente seguro para zanjar por fin todo tipo de especulaciones y confesar que se retocó la nariz y que tuvo problemas en el proceso. «Me avergonzaba. Tengo hijos, una madre que le ha dado un ictus… Se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélicas, cosas de drogas…», comenzaba a explicar.

Acto seguido, Lucas no podía evitar las lágrimas en riguroso directo, generando una ovación inmediata por parte del público en señal de apoyo, al mismo tiempo que Andy le apoyaba la mano en el hombro para animarle. «En la vida hemos nacido para hacer cada uno lo que nos plazca. Yo es verdad que me hice una cosa estética en la nariz, pero no hice caso a los médicos y me quitaba las gasas fuera de su momento. Tampoco me puse las cremas y las pomadas que me debía poner», confesaba.

El intérprete de Tanto la quería continuaba asegurando que, aunque asumía la culpa de que el resultado de la operación no haya sido el esperado, aseguraba que lo peor que llevaba era recibir comentarios negativos al respecto: «Que yo vaya a un restaurante y que alguien se acerque a la mesa y te diga un disparate delante de mis hijos… Eso me rompe el alma. La educación tiene que estar por encima de una nariz o de lo que sea», sentenciaba aún emocionado.

Andy y Lucas en el programa ‘El Hormiguero’. (Foto: Instagram)

Lucas aseguraba que no se explicaba por qué tenía que soportar que una persona le dijera cosas fuera de lugar delante de sus hijos y comentaba que, en muchas ocasiones, no sabía cómo actuar: «Me derrumbaba. No sabía qué hacer. Decía: ‘¿Le digo algo o me enfrento a ella?’. Pero en el fondo sabes que es peor para ti porque esto también es el precio de la fama. Y lo siento mucho, no puedo decir otra cosa», concluía, tapándose de nuevo la cara para evitar ser grabado mientras lloraba.