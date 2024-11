Lucas González, integrante del dúo musical ‘Andy y Lucas’, ha vuelto a situarse en el centro del huracán mediático tras su última aparición pública. El artista, conocido por éxitos como Son de amores o Tanto la quería, ha sido objeto de numerosas especulaciones sobre su físico en los últimos meses. Sin embargo, su asistencia al evento Lifestyle On & Show Business TV en Madrid ha avivado aún más estos rumores debido a un notable cambio en su rostro que no ha pasado desapercibido para ninguno de los presentes.

Tal y como se puede ver en las imágenes del acto, el intérprete ha lucido una nariz completamente distinta a la que poseía en el pasado, con un tabique mucho más ancho y un pliegue alar visiblemente pronunciado y llamativo. Como no podía ser de otra manera, esta imagen ha alimentado de nuevo la posibilidad de que haya pasado por quirófano. Aunque por ahora, el propio Lucas no se ha pronunciado al respecto, el debate sobre la nueva apariencia del cantante vuelve a estar en la primera línea de la noticia, generando titulares que se alejan de su trayectoria musical.

Lucas González, integrante del dúo musical ‘Andy y Lucas’, en el evento Lifestyle On & Show Business TV en Madrid. (Foto: Gtres)

Sus anteriores explicaciones

En enero de 2023, Lucas anunció que padecía una cardiopatía que le obligaba a bajar el ritmo profesional y, al mismo tiempo, a llevar un estilo de vida más saludable. Meses después, reapareció en televisión con una visible pérdida de peso que no pasó desapercibida. Pero no fue el único cambio que mostró delante de las cámaras, ya que se generó un gran revuelo alrededor de su rostro, el cual muchos consideraban que estaba modificado a raíz de haberse sometido a algún retoque estético. Unos rumores que hicieron estallar al propio cantante en la red.

«Dicen que yo me he hecho algo en la cara […] Lo que me hago son muchos masajes faciales. Esta nariz que tengo es de mi padre. Es genética. Se me estará cayendo o se me estará yendo para el lado. Yo no tengo culpa de eso. Yo no me he hecho nada. Y si tengo los ojos achinados pues es porque me he echado la siesta», sentenciaba, añadiendo que la cara de una persona no podía ser la misma veinte años después. «Los rostros cambian, algunos para mejor y otros, pues ya sabe usted», concluía utilizando su característico sentido del humor.

Además de estas palabras, Lucas también habló en el programa TardeAR para reafirmarse en su postura, aunque en esta ocasión sí que reconoció que «alguna vez se había pinchado botox». No obstante, no le daba especial importancia, ya que dejaba entrever que había pasado hace tiempo. De hecho, señalaba que su mujer tenía un centro de estética y que nunca le dejaba hacerse nada.