Andy y Lucas se separan: así han cambiado desde sus inicios

Andrés Morales y Lucas González se conocen desde la adolescencia y siempre han estado unidos por un talento que ha cruzado fronteras, así que a principios de los 2000 decidieron dar un paso más. Empezaron a cantarle al desamor, se dieron a conocer como Andy y Lucas y no tardaron en convertirse en uno de los grupos más escuchados de nuestro país. Sus canciones han marcado a toda una generación, generación que ha sido testigo del cambio que han experimentado los artistas.

Andy y Lucas durante una firma de discos / GTRES

El pasado martes 14 de noviembre anunciaron una noticia que está causando sensación: después de 20 años haciendo historia en el mundo del pop, han pensado que van a poner punto y final a su brillante trayectoria. Antes han hecho una promesa que ha llenado de esperanza a los fans. Se despedirán por todo lo alto con una nueva gira fechada en 2024. Es inevitable hacer comparaciones entre su último concierto y el primero. Andy y Lucas han experimentado una gran evolución física que ha tenido consecuencias en el terreno personal.

Los primeros de Andy y Lucas en el mundo de la música

Andy y Lucas posando / GTRES

Andy y Lucas pertenecen a familias trabajadoras, no tenían contactos en la industria musical y todo lo que han conseguido ha sido gracias a su talento. Durante sus primeros espectáculos no cuidaban demasiado su apariencia, preferían resaltar su destreza encima de los escenarios. Sin embargo, poco a poco empezaron a cosechar grandes éxitos y se pusieron en manos de los mejores profesionales.

Fue en 2003 cuando llamaron la atención de una discográfica importante que editó su primer disco, donde se incluía el mítico tema Son de amores. Es una canción inspirada en una ruptura amorosa que pronto llegó al público español y latinoamericano. Tal fue la repercusión que se animaron a lanzar Y en tu ventana, obra que terminaron versionando junto al artista flamenco Paco Candela.

La evolución física de Andy y Lucas

Andy y Lucas en un evento / GTRES

¿Quién es Andy y quién es Lucas? A pesar de que llevan dos décadas triunfando dentro y fuera de España, todavía hay mucha gente que siga haciéndose esta pregunta. Por eso los artistas, haciendo honor al sentido del humor que siempre les ha caracterizado, aclaran que Andy es «el más esbelto» mientras que Lucas es «el más simpático».

En 2017 sucedió un hecho importante. Andy y Lucas publicaron una fotografía en sus redes sociales junto a los Gemelieres. Fue entonces cuando su querido público empezó a notar el gran cambio que habían experimentado desde que pisaron un escenario por primera vez. A partir de ese momento, la transformación física de los cantantes ha sido un tema habitual en muchas conversaciones.

Andy y Lucas hacen una promesa antes de retirarse

Andy y Lucas en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Lucas tiene 41 años, lleva más de dos décadas cantando y sus médicos le han recomendado que se tome un merecido descanso. Andy está completamente de acuerdo y ambos han decidido que se retirarán por todo lo alto en una gira que comenzara en 2024. Esta promesa ha llenado de ilusión a sus fieles seguidores, a pesar de la tristeza que ha provocado su despedida.

Los artistas dieron la noticia en El Hormiguero y Lucas no oculto ningún detalle. «En la última gira, el cardiólogo me dijo que aguantara un poquito. Con la pastilla estoy bien, pero no se puede estar todo el día con la cabeza pensando en lo mismo. Y hay una familia y unos hijos que me quieren mucho también», comenzó diciendo. Después explicó que su misión en el grupo no solo era actuar, también se ocupa el de la parte financiera. Es decir, ahora más que nunca necesita apartarse y por suerte cuenta con el apoyo de Andy.