La residencia de la familia real británica en Norfolk no es únicamente el lugar en el que los Windsor celebran año tras año la Navidad, sino que ha sido el escenario de algunos acontecimientos importantes, algunos de ellos muy tristes, como la muerte del rey Jorge VI. La Reina Isabel II estaba especialmente vinculada a Sandringham House por este motivo y pasaba el aniversario de la muerte de su padre allí, de la misma manera que ahora el rey Carlos III hace lo mismo en Balmoral cada mes de septiembre.

La monarca tenía una relación muy especial con su padre y su muerte prematura la marcó de manera fulminante. La puso en el trono cuando era aún muy joven y, al tiempo, dio paso a uno de los reinados más importantes de la historia reciente del Reino Unido. Isabel II no pudo contar con el apoyo y el consejo de Jorge VI para aprender a ser reina, pero sí que tuvo a su lado a su madre, Isabel Bowes-Lyon.

El exterior de Sandringham House. (Foto: Gtres)

Sin embargo, ahora gracias a un nuevo podcast hemos podido saber que poco después de la muerte del monarca, la madre de Carlos III intentó conectar con él a raíz de unos sucesos cuanto menos controvertidos. Fue en agosto de 1953, pocos meses después de que el personal responsable del mantenimiento de Sandringham hubiera revelado que en el dormitorio en el que Jorge VI había fallecido estaban ocurriendo una serie de fenómenos inexplicables. Los trabajadores estaban tan asustados que recurrieron a la reina madre.

Isabel Bowes-Lyon decidió ponerse en contacto con un párroco local con el objetivo de que realizara una especie de ceremonia de limpieza de la habitación en la que tanto había sufrido Jorge VI en sus últimos días de vida. Al acto asistieron tanto la Reina Isabel como su dama de compañía, Prue Penn.

Jorge VI con su mujer, Isabel Bowes-Lyon. (Foto: Gtres)

Ahora, gracias al escritor Robert Hardman, hemos tenido algunos detalles de lo que ocurrió aquella noche, en la que se practicó una ceremonia parecida a un exorcismo: «No fue un exorcismo convencional. No hubo una expulsión dramática de demonios, como se ve en las películas. Se decía que la habitación albergaba un espíritu atormentado y que el párroco debía bendecir el espacio», ha dicho el autor sobre este episodio, del que se tuvo noticia por primera vez a principios de la década de los 2000.

Lo que ocurrió en la habitación en concreto solamente lo saben las personas que estaban presentes, aunque sí que ha trascendido que se pronunciaron una serie de oraciones y se tomó la comunión, con el objetivo de disipar al espíritu errante de Jorge VI. No obstante, algunas fuentes aseguran que nadie tenía claro que el fantasma fuera en realidad el del difunto rey.

La Reina Isabel II con su padre y su abuela. (Foto: Gtres)

No se sabe con certeza si la Reina Isabel II participó en la sesión, ya que la monarca no era nada supersticiosa y tenía un fuerte sentido de lo espiritual. Hardman considera que la reina madre quiso organizar la sesión para demostrarle a los trabajadores de Sandringham que se tomaba muy en serio sus preocupaciones y, de alguna manera, tranquilizarles. A pesar de todo, lo cierto es que el pasado año el documental The King of UFOs recogió algunos testimonios que apuntan a que algunos miembros de la familia real tenían cierta inclinación hacia el espiritismo. Informaciones nunca confirmadas de manera oficial.