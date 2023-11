Lucas González, de Andy y Lucas, estalla contra los Premios Grammy por un motivo de peso

La nueva edición de los Premios Grammy aterrizó en Sevilla y fueron muchas las celebridades que se desplazaron hasta allí para disfrutar de la gala. Artistas internacionales como Shakira o Alejandro Sanz tuvieron el placer de asistir a la ceremonia.

Los cantantes Andy y Lucas están en el centro de la noticia porque han anunciado que el próximo año pondrán punto y final a su brillante trayectoria. Este anuncio ha causado sensación y los artistas han comprobado que son muy queridos por el gran público, por eso no entienden que hayan sido rechazados por los Premios Grammy.

Andy y Lucas cantando en un evento / GTRES

El evento más prestigioso de la música latinoamericana llegó a España el pasado jueves 16 de noviembre. Una infinidad de rostros conocidos desfilaron por la alfombra roja, como por ejemplo el futbolista Sergio Ramos o la presentadora Paz Padilla.

Todo estaba en orden hasta que Lucas González, el compañero de Andy, ha utilizado sus redes sociales mostrar su descontento y reivindicar lo que ha conseguido en la industria musical. No se ha molestado por ocultar su enfado, a pesar de que siempre se ha caracterizado por ser prudente y mantener las distancias.

Lucas González estalla contra los Premios Grammy

El cantante de Andy y Lucas ha utilizado su cuenta de TikTok para mostrar su rechazo a la organización de los Premios Grammy. Considera que tanto él como Andy deberían haber recibido la invitación correspondiente porque llevan años triunfando encima de los escenarios, en concreto desde 2023. De hecho cuando han anunciado que se van a retirar para siempre el público se ha quedado sin palabras. El dúo ha trabajado mucho en Latinoamérica y Lucas no comprenden que ahora les hayan dado de lado.

Lucas González dando explicaciones / TikTok

«Estoy molesto porque no se nos invitó ni a la ceremonia, ni a la cena, ni nos dieron ningún tipo de reconocimiento y eso que somos patrimonio de la música en Andalucía», empieza diciendo. La nueva edición de la famosa entrega de premios se ha celebrado en Andalucía, tierra natal de Andy y Lucas, otro motivo más para ver ocupado un papel especial durante la ceremonia.

«La verdad es que me parece un poco de no estar a la altura, que un grupo como Andy y Lucas, que vivimos aquí y estamos a 100 kilómetros de nuestra casa, y es la primera vez que se hace en Andalucía, no nos hayan invitado», comenta bastante molesto.

Andy y Lucas, apartados de la entrega de premios

Lucas ha puesto encima de la mesa un debate interesante que no es la primera vez que ve la luz. El artista no entiende que ni él ni su compañero hayan tenido oportunidad de asistir a los Premios Grammy y sí lo hayan hecho personas que no tienen nada que ver con el mundo de la música. Recordemos que algunas personalidades como Victoria Federica posaron en la alfombra roja y nunca han trabajado encima de los escenarios.

La última gira de Andy y Lucas

Andy y Lucas en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Andy y Lucas se sentaron en el plató de El Hormiguero y han dado una noticia que ha tenido repercusión internacional: después de más de dos décadas dando lo mejor de ellos, han pensado que lo mejor es separar sus caminos. Lucas ha sido completamente sincero y ha reconocido que lleva unos años luchando contra «unos problemas de salud», por eso su cardiólogo le ha recomendado «parar» cuanto antes. Eso sí, se despedirán de su público con una gira que tendrá lugar en 2024.

Para Lucas era importante asistir a la entrega de premios que se ha celebrado en Sevilla porque quizá sea uno de los últimos eventos al que asista como cantante en activo. «Bajo mi punto de vista un gesto feo hacia nosotros», comenta antes de recalcar lo importante que ha sido su trayectoria. Gracias a Andy ha llegado a lo más alto e insiste: «Los números nos avalan»