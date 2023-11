Después de varios días de preparativos, Sevilla se convirtió en la noche del jueves, 16 de noviembre, en un cónclave VIP hasta el que se desplazaron numerosos rostros conocidos, sobre todo cantantes y distintas personalidades para vivir in situ la mágica gala de los Latin Grammy 2023 por primera vez celebrados fuera de Estados Unidos. De esta manera, el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de la ciudad hispalense congregó a la élite musical. Desde LOOK vamos a analizar con lupa algunos de los detalles que no pasaron desapercibidos durante el tiempo que transcurrió la ceremonia.

Pablo Alborán posando en los Premios Grammy Latinos 2023 / Gtres

Cabe destacar que, Pablo Alborán, que partía como uno de los favoritos, pero Andalucía no le trajo suerte al malagueño. Era el artista español que más nominaciones tenía en esta 24 edición de los Grammy Latinos, pero, una vez más, no pudo ser. En total tenía cinco nominaciones: Mejor grabación del año (Carretera y Manta), Álbum del año (La Cuarta Hoja), Canción del año (Amigos), Mejor Álbum Vocal Pop (La Cuarta Hoja) y Mejor Canción Pop (Contigo). Finalmente, Pablo Alborán se quedó fuera de la lista de los ganadores que pudieron llevarse a casa el gramófono con el que la Academia Latina de Grabación condecora a los mejores artistas de música latina. Después de 29 nominaciones desde 2011, con su primer disco, el Grammy Latino se le resiste.

El dardo de Shakira a Piqué

Una de las asistencias más esperadas fue la de Shakira. Pese a que la colombiana cuente con una larga y exitosa trayectoria musical, se puede decir que, en estos momentos, se encuentra en uno de los punto más álgidos de su carrera, aunque bien es cierto que ha tenido varios, ya que ha sabido mantenerse y reinventarse en la cambiante industria de la música.

Shakira en lo Premios Grammy Latinos 2023 / Gtres

La cantante protagonizó dos actuaciones durante la gala que dejaron sin palabras a los allí presentes. Una de ellas Acróstico (tema que interpreta junto a sus dos hijos y pilares fundamentales (Milan y Sasha) y la Sesión 53 junto a Bizarrap, con la que cerró los premios. Finalmente, Shakira se llevó a casa tres galardones por canciones en las que participa como colaboradora: mejor canción del año y mejor canción de pop por la Bzrp Session 53 de Bizarrap, además del premio a TQG.

Uno de los momentos más emotivos de la artista fue cuando dio su discurso que, como no podía ser de otra manera, se lo dedicó a sus descendientes. «Les he prometido que voy a ser feliz, que van a tener una mamá que se va a reír con toda su risa. Ya estoy pensando en las canciones que voy a escribir y en las giras que haré», comenzó diciendo. Después, añadió que como le dijo un buen amigo «en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro».

Rosalía y Rauw Alejandro: cruce de indirectas

Por otro lado, todas las miradas estuvieron puestas en Rosalía y Rauw Alejandro, quienes coincidieron en tiempo y lugar. Sin embargo, no ha trascendido material gráfico que demuestre que estuvieron juntos o que intercambiaron palabras. Fue la catalana la que abrió la gala con Se nos rompió el amor, una canción desgarradora de Rocío Jurado.

Rosalía en los Premios Grammy Latinos 2023 / Gtres

Para la ocasión, Rosalía se enfundó en un vestido negro largo de escote corazón al más puro estilo Lady Di. De hecho, es muy similar al que llevó la difunta Princesa Diana el día que el actual rey Carlos III anunció su infidelidad con Camila Parker Bowles.

Rauw Alejandro en los Premios Grammy Latinos / Gtres

También actuó el puertorriqueño. Lo hizo cantando la icónica canción Se fue de Laura Pausini. Dos interpretaciones que, tras su ruptura el pasado verano, cobran un mayor significado.