Jaume Anglada, amigo de Felipe VI, sale de la UCI: última hora sobre su estado

Jaume Anglada ya ha salido de la UCI después de unos días de máxima preocupación sobre su estado. El cantautor y amigo de Felipe VI, era arrollado hace una semana, –durante la madrugada del pasado 8 de agosto–, por un conductor ebrio mientras conducía su motocicleta de camino a casa. Ahora, y tras haber experimentado una «sensible mejoría», Anglada ya está mucho más estable e incluso habría pasado a una zona de observación mucho menos restringida en Son Espases. Así lo informan en el último parte médico facilitado desde el hospital mallorquín.

Jaume Anglada en una actuación en Madrid. (Foto: Gtres)

De ese modo, Jaume ya está a un paso de que le trasladen a planta, y tendría previsto que le operen de la muñeca esta misma semana, después de haber sido intervenido de la cadera y la mandíbula el pasado jueves. Un pronóstico realmente optimista, después de que el viernes le desintubasen, aunque todavía le queda un largo proceso de recuperación por delante.

El rey Felipe VI, con ganas de visitar a su amigo en el hospital

El rey Felipe también tendría pendiente visitar a su amigo próximamente. El monarca se encontraba de vacaciones junto a la reina Letizia y sus dos hijas, pero ha tenido que regresar a nuestro país de manera urgente para reunirse con la UME, que no da abasto gestionando los diversos incendios que asolan nuestro país. Un descanso privado, que también se ha visto empañado por la terrible noticia referente al atropello de su amigo.

Jaume Anglada en Mallorca con el rey Felipe. (Foto: Gtres)

Así, parece que el monarca se ha visto obligado a cambiar su agenda y permanecerá en Palma desde el 18 al 25 de agosto, período durante el cual también planea visitar a Jaume Anglada en el hospital e informarse personalmente sobre su estado. Una evolución que, de momento, está siendo de lo más favorable. Sobre todo, porque el cantautor ya ha despertado y reconocido a sus hermanos, pese al largo camino que le queda por recorrer.

La relación entre el cantautor y Don Felipe ha sido siempre muy estrecha. De hecho, hace más de 20 años que se conocen, además de compartir una gran pasión por la vela, deporte que les unió y les ayudaba a consolidar una fuerte amistad. Y es que más allá de su faceta institucional, Anglada valora al rey por su personalidad. «La gente puede estar de acuerdo o no con la institución pero el Rey merece muchísimo la pena como persona», aseguraba en una entrevista de 2021.

Jaume Anglada en Mallorca. (Foto: Gtres)

Y es que Jaume se ha convertido en un invitado imprescindible durante la espectacular cena de recepción que los reyes brindan en el palacio de Marivent todos los años. Lamentablemente, el verano se ha visto empañado por el accidente que casi le cuesta la vida y que tuvo lugar pocos días después del exclusivo evento, al que acudía acompañado por mujer Pilar Aguiló.