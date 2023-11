Ha pasado algo más de un año y medio dese que trascendiera a la prensa rosa la inesperada ruptura entre Gerard Piqué y Shakira. Después de más de 10 años juntos, el ex futbolista del Fútbol Club Barcelona y la colombiana ponían punto final a su historia de amor. Una ruptura que los colocó en el ojo del huracán por cómo sucedieron los acontecimientos, ya que la sombra de la infidelidad estuvo presente por parte el empresario. Si bien la artista sí ha hablado sobre este entramado amoroso, Piqué siempre ha procurado mantenerse en un discreto segundo plano. Hasta ahora, que ha dado a conocer una confesión con la que en un futuro se podría saber su versión de esta polémica separación que sigue dando tanto que hablar. Lo ha hecho en El Novato, espacio conducido por Joaquín Sánchez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Sanchez (@joaquinarte)

Junto a Ibai Llanos, Piqué se convertía en otro de los grandes protagonistas de una entrevista muy esperada. Sin embargo, durante la distendida conversación se trataron asuntos del ámbito profesional hasta que llegó el final del encuentro, que fue cuando el presentador quiso lanzar la pregunta del millón.

Joaquín junto a Gerard Piqué / Antena 3

«Quiero hacerte una pregunta en confidencia», empezó Joaquín. «Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya?», le preguntó Joaquín a Gerard en distancias cortas mientras Ibai permanecía ajeno con una sonrisa pícara.

Shakira y Gerard Piqué en un evento en Madrid / Gtres

Con semblante algo serio, Piqué respondió con un «no creo que sea necesario». Palabras con las que confirmó que no estaba dispuesto a hablar sobre la separación con la madre de sus hijos. Pese a ello, el hilo conductor del formato no se rindió: «Si algún día te lo piensas, me llamas», le sugirió. «Vale», respondió Piqué, haciendo una original propuesta: «¿Te imaginas en 15 años haciendo El veterano?».

Horas antes de la emisión de este episodio del programa de Antena 3, Gerard Piqué también habló, brevemente, sobre esta esfera de su vida tan personal. Pese a la postura hermética del empresario, hizo una excepción y comentó en el plató del programa El món, de la emisora de radio catalana RAC1 que «durante mi año 2022, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada… Pasó de todo», reflexionó frente al presentador Jordi Basté. Asimismo, añadió sobre Shakira que «de todo lo que se ha vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado en realidad», ya que «se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales».

Una vez más, Gerard Piqué prefiere no hacer ruido sobre este aspecto de su vida. Ahora, se encuentra felizmente inmerso en su nueva relación con Clara Chía, con quien lleva algo más de un año.