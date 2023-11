La frase que Shakira pronunció sobre Clara Chía en su famosa canción con Bizarrap desató una guerra sin precedentes que todavía no ha terminado. «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena», entonó la artista colombiana en un tema que ya ha dado la vuelta al mundo. Sus palabras aceptaron a la reputación de la novia de Gerard Piqué, algo que la joven considera incapaz de perdonar. Recientemente ha salido a la luz una información que sitúa a Shakira en el centro de la noticia, pero ¿por qué hay tanto revuelo?

Shakira pensaba que mudarse a Miami era la solución a todos sus problemas. Sin embargo, la tensión no ha hecho más que ir en aumento. La intérprete intentó que los amigos de sus hijos se instalasen en Estados Unidos una temporada. No quería que sus pequeños notasen demasiados cambios y ha hecho todo lo posible para que la situación sea normal, aunque no lo ha conseguido. ¿El motivo? Todo lo que hace se convierte en noticia y sirve para que Clara esté todavía más enfadada, por eso le ha puesto un mote sorprendente.

El mote que Clara Chía ha puesto a Shakira

Las decisiones de Shakira han terminado afectando al noviazgo que mantiene con Gerard Piqué. La joven no quiere quedarse sola en la casa que comparte con el empresario. Este debe marcharse a Miami de forma periódica para visitar a sus hijos y Clara no tiene más remedio que instalarse en casa de sus amigas durante largas temporadas. No quiere regresar a su vivienda familiar porque sus padres tienen un mal concepto de Piqué y ella no consiente que nadie hable mal de él. Todo esto ha generado una tensión que ha terminado estallando.

Clara Chía no aguanta más y el periodista Roberto Antolín ha desvelado en ‘Socialité’ cuál ha sido su reacción. Está convencida de que Shakira es la responsable de todo y le ha puesto un apodo muy poco cariñoso que incluso ha enfadado a María Patiño. Según la citada fuente, la novia de Piqué llama «vieja, bruja y menopáusica» a la cantante para intentar vengarse de ella.

María Patiño se enfrenta a Clara

María Patiño, al escuchar el mote que Clara Chía le ha puesto a Shakira, ha arremetido duramente contra la joven lanzando un mensaje importante. Insiste en que nadie debería hacer daño a otra persona burlándose de su edad y no entiende que Clara haya tomado este camino tan fácil. «Cuando se quieren meter conmigo, utilizan estos descalificativos, refriéndose a mi edad, como si fuese algo ofensivo. ‘Moquita muestra’ refleja una actitud, ‘menopáusica’ o ‘vieja’ refleja mala leche y desconocimiento porque yo me siento más potente que cuando tenía 20 años», declara Patiño.

Los padres de Clara ya han dado su opinión

Clara Chía siempre ha disfrutado de un vínculo muy estrecho con sus padres, vínculo que ahora se ha visto afectado. ​»La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren», asegura el paparazzi Jordi Martín. La joven considera que Shakira tiene parte de culpa y ha arremetido contra ella con los calificativos mencionados anteriormente. Ni olvida ni perdona, así que todo hace pensar que esta guerra se extenderá más de la cuenta.