‘Supervivientes All Stars 2’: lista completa de concursantes confirmados

Supervivientes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los realities que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los famosos que se adentran en esta aventura que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras, conscientes de que les va a cambiar la vida para siempre. Es más, algún que otro ex concursante se ha animado a volver a vivir esta experiencia a través de su participación en Supervivientes All Stars.

Tras el éxito cosechado con la primera edición, en la que resultó ganadora Marta Peñate, la cadena de Fuencarral está poniendo todo a punto para desarrollar la segunda edición, en la que rostros conocidos del reality volverán a Honduras. Cabe destacar que al tratarse de una edición con famosos que ya han concursado en Supervivientes, las condiciones son más duras y más extremas. Así pues, descubrimos los nombres de los valientes que volverán a los Cayos Cochinos.

Lista completa de concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2’

Jessica Bueno

Es la primera confirmada de esta edición. La sevillana participó en 2011, donde no solamente tuvo la oportunidad de vivir una durísima experiencia, sino que pudo enamorarse perdidamente de Kiko Rivera. De hecho, de esa relación, nació el primer y único hijo en común. Durante su entrevista en De Viernes, donde se confirmó su fichaje, reconoció que sentía mucha emoción y muchos nervios ante esta nueva experiencia: «Me encuentro más fuerte que nunca, no le tengo miedo a nada y por eso me embarco en esta aventura».

¿Cuándo se estrena ‘Supervivientes All Stars 2’?

Durante la Gran Final del reality que se desarrolla en Honduras, en la que Borja González se llevó la victoria, Jorge Javier Vázquez confirmó lo que era un secreto a voces: «Mucha atención porque, próximamente, arranca Supervivientes All Stars». Y añadió: «Las leyendas de Supervivientes regresan a los Cayos Cochinos para luchar contra el hambre, la furia de los elementos y los juegos más espectaculares».

Lejos de que todo quede ahí, el presentador quiso ir mucho más allá: «Vuelven las segundas oportunidades. Supervivientes All Stars, próximamente en Telecinco». De esta forma, quedaba confirmada la segunda edición de esta versión tan especial del reality, que podremos empezar a disfrutar en el mes de septiembre.