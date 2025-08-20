Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Ricardo se sincera con Pía respecto la posibilidad anular su matrimonio

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. De esta manera tan concreta, el pasado martes 20 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 656 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Hemos podido ver cómo la detención de Lorenzo ha causado un antes y un después en el palacio. La familia está viviendo sentimientos encontrados. Pues, aunque están preocupados por lo que está sucediendo, no pueden evitar sentirse aliviados. Al respecto, Curro sorprende a todos al confesar a Lope, Vera y Pía que fue él quien acusó al capitán tras encontrar unos documentos incriminatorios.

Manuel ha hablado con Leocadia para sacarla del negocio, pero ella está poco convencida de su propuesta. Por su parte, Manuel se entera de que Martina quiere abandonar La Promesa por sus diferencias con Catalina. Por ello, vive un fuerte y tenso enfrentamiento con su padre. Todo ello mientras Candela y Simona entablan un acercamiento con Enora para conocerla mejor. Posteriormente, Toño se reencuentra con Samuel. Un momento clave entre ambos, pues le cuenta la verdad de su situación sentimental. Asimismo, Vera está muy ilusionada por ver a su hermano y espera ansiosa la respuesta de Lope a su carta. Luego, Ricardo comenta con Samuel la posibilidad de anular su matrimonio con Ana. Una situación a la que hay que sumar el hecho de que Pía consigue una información del cartero de Luján muy valiosa. Mientras tanto, Curro y Ángela se dejan llevar por la pasión.

¿Qué sucede en el capítulo 657 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 20 de agosto?

De esta manera, vamos a poder ver cómo Curro y Ángela están más enamorados que nunca. Su historia de amor se refuerza aún más con el paso de los días, pero el joven sabe que una etapa de su vida llega a su fin. Una decisión que toma de manera dolorosa. Por su parte, Martina continúa su disputa con Catalina. Todo ello mientras Alonso intenta solucionar sus problemas con la ayuda de aliados inesperados.

Vera sigue a la espera de alguna noticia sobre su querido hermano, pero lo que llegará a ella será una inesperada visita. Respecto a Manuel, el joven sigue esperando la decisión final de Leocadia. Pues, no sabe si al final va a vender o no. Además, la intervención de Alonso provoca un nuevo desencuentro entre padre e hijo.

Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar el hecho de que Ricardo se ve obligado a contarle a Pía lo difícil que está siendo para él pedir la nulidad matrimonial con Ana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.