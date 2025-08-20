Una soltera de ‘First Dates’ se planta tras ver a su cita: «Me da mucho asco»

El equipo de First Dates continúa trabajando duro para ayudar a sus participantes a encontrar a su potencial pareja perfecta, también en verano. El popular formato de citas a ciegas ha presentado, recientemente, a Salvi. El soltero, de 46 años, se presentó como un administrativo de Murcia que está cansado de llevarse tantas desilusiones en el ámbito amoroso. «Estoy un poco desanimado por los desamores. Llega un momento en que te lo replanteas todo», dijo en su presentación. «No sé ligar. Una vez me pasó algo extraño, una chica me dijo que fuera a su casa que no iba a ver nadie. Y no estaba ni ella. Fue una señal…», agregó.

Tantas desilusiones han provocado que el soltero pierda un poco la confianza de encontrar al amor de su vida. Pero, a pesar de todo, sigue teniendo fe de que su media naranja está en algún lugar del mundo. Tan solo tiene que encontrarla. Eso sí, lo vivido le ha ayudado a tener muy claro lo que quiere y lo que no en su vida. «Me gustan las mujeres hermosas, las escuálidas me tienen que conversar mucho», explicó. Teniendo en cuenta su situación y sus requisitos, la organización del programa le presentó a Marta. «Soy casi antisocial, pero me gusta ser cajera, es mi día a día», dijo la reponedora murciana.

Salvi quiso darle la bienvenida a su cita al ritmo de Eros Ramazzotti. Sin embargo, este gesto por parte de su cita no agradó a la soltera demasiado. De hecho, una primera mirada al participante le bastó para saber que él no era el hombre que estaba buscando. «Nada más entrar me fijé en su silueta, lo vi más bajito que yo… Nada, ya está. Encima ahí cantando, qué vergüenza…», comentó ella en uno de los totales.

«Cuando se ha girado, me quería ir. Es un horror, no es mi prototipo. Me quería ir…», agregó desencantada. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, estaba Salvi y su buena primera impresión hacia ella. «Es guapa. Tiene buen cuerpo y está muy bien de físico», opinó el participante. Pero, Marta seguía reiterando que él no era el chico que buscaba.

«Cómo le iba a decir que no me gusta. No me voy a ir sin cenar ni nada, es de mala educación», indicó al equipo de cámaras. Unas palabras con las que dejaba claro que, aunque no le gustaba nada la elección de su cita, se quedaba por respeto. Fue entonces cuando ambos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, no hubo manera.

«Me ha parecido un horror. Se cree que hace mucha gracia», comentaba ella en privado. «Ella me ha gustado, la timidez me gusta. No sabes tú cuando se sueltan», confesaba Salvi. Y es que, el soltero estaba tan encantado con su cita que poco tardó en confesarle uno de sus fetiches. «Me gustan los talones y tobillos de las chicas», le dijo. Pero, esto fue la sentencia que necesitaba Marta.

Marta sobre Salvi, su cita de ‘First Dates’: «Me ha metido el cubierto en mi comida y me ha dado repelús»

«En verano, cuando suda el pie, te huele, se te agrieta… Eso te gusta a ti, me da mucho asco», le respondió ella. «No me ha gustado nada, cero. Ni su físico, ni su risa ni sus chistes», volvía a insistir la comensal en uno de los totales. Y es que, Marta no estaba viviendo su mejor cita.

«Me da asco compartir mi plato con él», señalaba. «Me ha metido el cubierto en mi comida y me ha dado repelús», criticaba. Por ello, en la decisión final de First Dates lo tuvo claro. «No he sentido el feeling ni la conexión para una segunda cita», sentenció. Todo ello a pesar de que Salvi sí quiso seguir conociéndola.