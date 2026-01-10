El misterioso mensaje que ha aparecido en la tumba de Matthew Perry, dos años después de su muerte

El 28 de octubre siempre será una fecha que recordarán los fans de Friends. Hace dos años, en este día, el mundo quedó conmocionado ante el trágico anuncio del fallecimiento de Matthew Perry. Según se informó, el cuerpo del icónico actor, de 54 años, fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles. En un principio, se informó que fue encontrado inconsciente en un jacuzzi y que no había rastro de drogas o cualquier otro tipo de sustancias. Pero, con el paso del tiempo, la autopsia reveló que falleció por los efectos de la ketamina.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado a cinco personas, incluidos los dos médicos y el asistente personal, como los responsables de este trágico suceso. Pues, se ha sentenciado que los responsables aprovecharon «los problemas de adicción» de Perry para sacar provecho de él y obtener importantes ganancias económicas. Y es que, el artista ya lo confesó en su libro de memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022), tenía un gran problema con el consumo de sustancias. Una situación que comenzó cuando era muy joven y que llegó a pasarle factura durante el rodaje de la mítica serie donde dio vida a Chandler Bing.

2 años del fallecimiento de Matthew Perry

Matthew Perry contó en sus escritos que se había sometido a 65 sesiones de rehabilitación, gastando más de 9 millones de dólares, pero esta lucha terminó por superarle. Además, se rodeó de personas que no le ayudaron en sus últimos días. Un triste final que conmocionó a Hollywood y por el que se le rindió homenaje en numerosos lugares del mundo.

Ahora, el actor ha vuelto a ser noticia por un suceso inesperado. El pasado 1 de enero, la tumba del actor apareció rodeada de flores rojas, blancas y piñas. Al parecer, los seres queridos del estadounidense quisieron recordarle en este nuevo inicio de año. Uno más desde que se fue. Por ello, visitaron su mausoleo. Pero, fue el medio Entertainment Weekly el que se dio cuenta de otro detalle.

‘Friends’, ligado eternamente a Matthew Perry

Según cita el medio de comunicación, en la tumba de Matthew Perry hay una placa conmemorativa con su nombre, fecha de nacimiento y de fallecimiento. Pero, además, han añadido un importante guiño a su querida serie, Friends. De esta manera, se ha agregado la frase «Much loved – Friend». Estas palabras equivaldrían a «Muy querido – amigo», en español.

Este detalle ha generado una gran emoción entre los fans de la sitcom. Pues, han pasado 31 años desde el estreno de la serie y todavía sigue siendo de las más vistas por el público. Asimismo, y como prueba de lo mucho que el público adoraba y sigue adorando a Perry, su tumba también ha aparecido con una flor de Pascua y un llavero de Batman. Pues, el actor era tan fan de este personaje de D.C. que, en ocasiones, se hacía llamar «Mattman».