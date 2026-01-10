1-3. Victoria de autoridad del Illes Balears antes del parón

El Illes Balears Palma Futsal afrontaba en Vista Alegre el último compromiso antes del largo parón internacional, un partido clave para cerrar este exigente tramo competitivo con buenas sensaciones y mantenerse en la pelea por la zona noble de la clasificación, y fue capaz de ganarlo con autoridad remontando un 1-0 adverso.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, uno de los equipos más sólidos como local, llegaba tras una gran victoria y con la ambición de acercarse a los puestos de playoff, mientras que los mallorquines buscaban dar continuidad al triunfo ante Manzanares y sumar tres puntos de enorme valor antes del Europeo y la Copa América. Sobre la pista, el duelo respondió al guion esperado: intensidad máxima, igualdad y momentos de gran tensión en un tramo decisivo de la temporada.

Pese al dominio inicial del Illes Balears Palma Futsal, que rozó el gol con un disparo de Lucão salvado bajo palos y un intento lejano de Alisson, fue el equipo andaluz quien golpeó primero. En el minuto 6, Murilo aprovechó una recuperación en campo propio para armar una transición rápida y batir a Dennis (1-0). Tras el gol local, el encuentro entró en una fase de máxima tensión en la que Lucão vio la amarilla tras una pérdida y el VIR volvió a cobrar protagonismo. En el minuto 9, después de una revisión solicitada por el banquillo cordobés, los colegiados señalaron un penalti por mano de Deivão.

En ese momento de máxima dificultad, Antonio Vadillo movió ficha en la portería dando entrada a Carlos Barrón. El capitán, en una nueva exhibición de reflejos y veteranía, detuvo el lanzamiento desde los seis metros, evitando un 2-0 que hubiera supuesto una losa importante y manteniendo viva la opción de remontada.

El tramo final del primer periodo se convirtió en un asedio constante —pero infructuoso— del Palma. Fabinho lideró las acciones individuales más peligrosas, topándose con un seguro Fabio bajo palos, mientras que Dennis se sumó al ataque con disparos lejanos para intentar romper el orden defensivo de los de Emanuel Santoro. Vadillo solicitó tiempo muerto antes del descanso para ajustar la circulación de balón y encontrar fisuras en el muro rival, pero la defensa local salvó con éxito cada intento de Lucão o Rivillos.

La reacción balear no se hizo esperar tras el paso por vestuarios. En el minuto 25, Alisson, en el día de su cumpleaños, se regaló el mejor de los premios: un espectacular giro de pívot culminado con un derechazo que puso el 1-1. El empate impulsó el ánimo del Palma, que encadenó minutos de dominio claro ante un Fabio que multiplicaba intervenciones para mantener a los suyos con vida.

La insistencia tuvo premio en el minuto 33, en una jugada determinante: Pescio interceptó con la mano, sobre la línea de gol, un remate de Alisson. La acción supuso expulsión y penalti. Fabinho, recién distinguido como mejor jugador del mundo, asumió la responsabilidad y convirtió el 1-2.

El tramo final fue un ejercicio de solidez y madurez competitiva. El Córdoba, decidido a buscar su tercera victoria como local, apostó por el juego de cinco a falta de tres minutos, pero la estructura defensiva del Illes Balears Palma Futsal neutralizó cada intento de superioridad. Dennis, que ya había sido decisivo con varias intervenciones de mérito, puso la firma final al partido en el último minuto: un derechazo preciso desde su propia área que aprovechó la portería vacía para sellar el 1-3 definitivo.

Con este triunfo, el Illes Balears Palma Futsal cierra un ciclo de enorme exigencia —26 partidos en los últimos cuatro meses— antes de que sus internacionales pongan rumbo a la Eurocopa y a la Copa América. El equipo regresará a la competición doméstica el 11 de febrero en la pista de Inter FS.

Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Fabio, Hugo, Murilo, Arnaldo Báez y Zequi. También jugaron: Víctor, Pablo del Moral, Nico Marrón, Titi del Rey, Carlos Gómez y Pescio.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Machado, Rivillos, Ernesto y Fabinho. También jugaron: Lucão, Alisson, Mateus Maia, David Peña, Deivão y Carlos Barrón.

Goles: 1-0, Murilo (min.6); 1-1, Alisson (min. 25); 1-2, Fabinho (min. 33); 1-3, Dennis (min. 40).

Árbitros: Carlos Panadero y Héctor Mayo. Mostraron tarjeta amarilla a Lucão, Machado y Deivão, del Illes Balears Palma Futsal y a Nicoláras Marrón y Murilo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Expulsaron con roja directa a Pescio, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Pabellón: Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.