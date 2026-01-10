El Fibwi Mallorca vuelve a casa recibiendo al Movistar Estudiantes

Primer partido en casa de 2026 para el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma y primer gran reto del nuevo año. El equipo de Pablo Cano se enfrenta este domingo a las 18 horas en Son Moix al Movistar Estudiantes en el primer encuentro como locales de este nuevo año en un encuentro en el que los mallorquines se verán las caras con uno de los equipos históricos del baloncesto español. Los palmesanos llegan al encuentro tras haber caído en casa del Alimerka Oviedo Baloncesto en un partido en el que la falta de acierto isleña condenó a los de Pablo Cano que han trabajado intensamente a lo largo de toda la semana para poder llegar en las mejores condiciones posibles a un partido que va a exigir a los baleares estar a un alto nivel de concentración al enfrentarse a una de las plantillas más equilibradas de la liga.

Reconocía Pablo Cano en la previa del partido que es “altamente motivante” enfrentarse a un equipo al que el técnico calificaba como “histórico e importante del baloncesto español” . “Cuando uno decide dedicarse profesionalmente a este deporte se motiva con enfrentarse a los mejores. Es altamente motivante enfrentarse a jugadores con tanta trayectoria y a clubes que tienen tanta trayectoria en la liga porque uno de los objetivos que nosotros tenemos como club es pertenecer a esta liga y uno pertenece cuando uno se enfrenta y supera adversidades y nosotros tenemos una serie de adversidades que tenemos que enfrentar para demostrar que queremos pertenecer y competir”

Enfrente, el equipo mallorquín va a tener a un Movistar Estudiantes que, comandado desde el banquillo por Toni Ten, cuenta con un plantel de jugadores en el que destacan hombres como Jayson Granger, Patricio ‘Pato’ Garino, Asier González, Sergi García, Goran Filipovic o un Lucas Giovannetti que volverá a jugar ante la que fue su afición en el segundo tramo de la temporada pasada. El argentino fue parte más que importante de la plantilla que logró el ascenso y Son Moix, que se espera presente un gran ambiente, lo recibirá de nuevo con todo el cariño y honores.