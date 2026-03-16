Telefónica, Endesa, Iberdrola y Caixabank son las grandes compañías del Ibex que mejor pagan a sus empleados, según la remuneración media de la plantilla notificada por las empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el lado opuesto se sitúa el BBVA de Carlos Torres, que tiene la remuneración media más baja entre los grandes del Ibex pese a marcar récord de beneficios en 2025 al superar los 10.500 millones.

Telefónica es la gran empresa del Ibex que mejores sueldos ha abonado de media a su plantilla en 2025. Según ha comunicado a la CNMV, el salario medio por trabajador asciende a 91.000 euros, cifra muy superior a la de 2024 –aunque la operadora explica que en 2024 esta métrica se vio afectada por la revisión de las cuentas–.

Se da la circunstancia de que en 2025 empezó su andadura en Telefónica Marc Murtra, ex presidente de Indra, que sustituyó a mediados de enero a José María Álvarez-Pallete. Con la llegada de Murtra, el sueldo del presidente de la operadora se ha reducido en un 45% respecto al último año completo de Álvarez-Pallete. En 2024, el ex presidente de la operadora cobró 9,5 millones y Murtra, en 2025, 5,4 millones. Por su trabajo en Telefónica los 18 primeros días de enero de 2025, hasta que fue cesado, percibió 93.000 euros.

El siguiente en la lista es Endesa. La eléctrica, participada mayoritariamente por la pública italiana Enel, ha comunicado una retribución media de su plantilla en 2025 de 84.000 euros. Es un 5% más que la media del año 2024, que ascendió a 80.000 euros.

Tras Endesa se encuentran Iberdrola y Caixabank. La retribución media de la plantilla de la eléctrica que preside Ignacio Galán ascendió a 82.000 euros, similar a la de los trabajadores del banco que preside Tomás Muniesa.

En el sector bancario, por detrás de Caixabank se sitúa el Banco Sabadell, que ha comunicado al regulador un salario medio de su plantilla de 69.000 euros.

El podio lo completa el Banco Santander, que preside Ana Botín. La entidad cántabra abona de media a sus empleados 62.000 euros, según ha comunicado a la CNMV.

Finalmente, entre los grandes del sector bancario, el que registra un menor sueldo medio de su plantilla es el BBVA de Carlos Torres, que abona de media un salario de 48.000 euros a su plantilla. En 2025 BBVA no pudo completar con éxito la OPA hostil sobre Sabadell.

En el sector energético, tras Endesa e Iberdrola, Naturgy es la compañía que mejores salarios paga a sus empleados. La gasista, controlada en un 28,5% por CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación la Caixa, abona de media 72.000 euros a sus trabajadores.

Repsol quedaría en cuarto lugar de su sector, con una retribución media de su plantilla en 2025 de 63.000 euros.

La última compañía del Ibex en publicar sus datos de remuneraciones ha sido Inditex. La compañía fundada por Amancio Ortega ha elevado este año el salario medio que perciben sus empleados hasta los 40.000 euros.

Se da la circunstancia de que Ortega, que es consejero de la firma, recibe un sueldo por sentarse en el consejo de 100.000 euros y está congelado desde hace años. Igual que el de la presidenta, Marta Ortega, que recibe un millón de euros y esa retribución está congelada. Reciben dividendos millonarios como máximos accionistas de la empresa.