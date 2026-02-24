Marc Murtra percibió una retribución total de 5,23 millones de euros por presidir el grupo Telefónica en 2025, en lo que ha sido su primer año al frente de la ‘teleco’ española, frente a los más de 9 que percibía su antecesor, José María Álvarez-Pallete. Éste recibió una indemnización de 44,5 millones por su salida, tal como adelantó OKDIARIO.

El 18 de enero de 2025, el consejo de administración de Telefónica, a propuesta y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, acordó una renovación ordenada de la presidencia de la compañía por decisión de Moncloa, después d eque la SEPI (el holding inversor del Estado) adquiriera un 10% del capital.

En esa misma reunión, el consejo nombró a Marc Murtra consejero ejecutivo de la sociedad y presidente ejecutivo del máximo órgano de gobierno de la compañía, «delegándole todas las facultades delegables», según se desprende del informe anual de gobierno corporativo del ejercicio 2025.

Este relevo se produjo en sustitución de José María Álvarez-Pallete, hasta entonces presidente ejecutivo, quien presentó su dimisión en el transcurso de la sesión y recibió una retribución total de 44,51 millones de euros, que incluye una compensación económica de 23,5 millones de euros.

De su lado, el consejero delegado saliente, Ángel Vilá Boix, percibió un total de 33,9 millones de euros, cuantía que incluye una indemnización de 17,4 millones de euros por su cese.

En cuanto al actual consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, percibió en 2025 una retribución de 4,51 millones de euros.

En conjunto, el consejo de administración de la ‘teleco’ española percibió una retribución total de 91,748 millones en 2025, un 343,3% más que la remuneración percibida en 2024 como consecuencia de los cambios que tuvieron lugar en su composición.

Por último, el informe de remuneraciones de Telefónica recoge que la retribución media de la plantilla fue de 91.000 euros en 2025, un 90% más que en 2024.