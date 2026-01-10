Revuelo en los talleres: un mecánico explica la segunda función del acelerador y deja a todos boquiabiertos

Un mecánico explica la segunda función del acelerador y todo el mundo se queda con la boca abierta. La realidad es que hay algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante y vamos descubriendo un cambio de tendencia que puede ser esencial. La manera de conducir en tiempos modernos es un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos que conocer un poco más a nuestro coche.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. La función de cada una de las piezas que forman un coche puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué función se aplica con el acelerador, más allá de lo que básico de aplicar esa presión en estos días en los que cada detalle cuenta. La manera de conseguir un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Los talleres revelan su secreto

Los expertos son los que conocen mejor esas funciones de cada detalle de un coche que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que estamos iniciando una importante transformación. Con ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectará de lleno.

En estos días en los que los coches eléctricos se imponen para darnos algunos detalles esenciales, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos momentos en los que todo puede ser posible.

Estos nuevos coches que no tienen cambio manual pueden acabar convirtiéndose en un descubrimiento clave. A la hora de conducir un coche con acelerador y freno que puede acabar siendo una antesala de algo más. La función de estos pedales cambia en función del lugar que ocupen este tipo de elementos que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Son días de aprovechar cada uno de los detalles que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, será lo que nos marcará muy de cerca.

Un mecánico explica la segunda función del acelerador

El acelerador dispone de una segunda función que hasta el descubrimiento de este mecánico no habíamos ni tenido en cuenta. Estamos viviendo estos días en los que cada pequeño gesto puede contar. Ese pedal que permite movernos a mayor o menor velocidad tiene un uso que debemos conocer.

Los expertos de Mapfre nos explican que: «Esta nueva tecnología a la que se ha nombrado como “e-Pedal” o “One Pedal” no es otra cosa que una aplicación directa de la frenada regenerativa que genera energía y produce una retención del vehículo que puede llegar incluso a detenerlo si se deja de presionar el acelerador. Una nueva forma de conducir basada en la utilización del pedal del acelerador como casi único para avanzar o frenar el coche. Por supuesto, esta tecnología se monta exclusivamente en vehículos electrificados».

Siguiendo con la misma explicación: «Aporta innumerables beneficios a la conducción, sobre todo en trayectos urbanos, a pesar de las ya muy arraigadas costumbres de conducción utilizando siempre los pedales de freno y acelerador para realizar las acciones correspondientes, por lo que, no hay duda, se precisa una mínima adaptación para poder utilizarlo correctamente. Todo indica que la gran mayoría de los vehículos electrificados contarán con este tipo de gestión, ya que precisan recargar utilizando la frenada regenerativa, aunque veremos diferentes niveles de retención según los gustos y tecnologías que cada marca quiera aplicar a sus productos».

Nos explican también cómo funciona este pedal: «Para comprender como funciona el “One Pedal” se precisa conocer el sistema de frenada regenerativa que montan los coches electrificados, y que no es otra cosa que el sistema creado para recuperar la energía que se genera por la inercia de las desaceleraciones y las frenadas para realizar así su conversión en electricidad y acumularla en la batería del vehículo. El paso más importante que da el sistema “One Pedal” es la activación inmediata del sistema de frenado regenerativo en cuanto se levanta el pie del acelerador, de manera que a mayor deceleración mayor es la retención, actuación como el pedal del freno, pudiendo incluso llegar a parar por completo el vehículo cuando se omite por completo el pie del acelerador. La sensación que se obtiene para el conductor se asemeja mucho al bien conocido “freno motor” que realizamos mediante deceleraciones o actuaciones con marchas más bajas, pero añadiendo el factor de que, en muchos casos, no es necesario utilizar el pedal del freno. Es evidente que este nuevo sistema de conducción es especialmente cómodo en recorridos urbanos, en los que la aceleración y las frenadas son muy constantes, ya que al evitar tener que cambiar continuamente el pie derecho entre los dos pedales, se produce una agradable sensación de comodidad que seguramente va acompañada de una mayor seguridad al ganar en tiempos de reacción».