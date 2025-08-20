La decepción de un soltero con su cita en ‘First Dates’: «Soy un hombre bastante sexual»

Durante el mes de agosto el equipo de First Dates se ha tomado un descanso, aunque Telecinco ha decidido seguir emitiendo programas en su prime time, aunque esto suponga recuperar algunas citas que ya se vieron en meses anteriores. Es el caso de la protagonizada por Paco, un jubilado de 79 años que llegaba desde Guadalajara y que tenía muy claro que el sexo es muy importante, por eso fue el tema principal de conversación. Este técnico electrónico no paro de preguntar a su cita sobre este asunto, dejando claro que era requisito indispensable.

Aunque el jubilado admitía sus limitaciones, ha destacado que tiene sus trucos para ligar: «Mi físico no es lo mejor, pero el pico es muy importante y saber usar las manos. Y eso a las mujeres les gusta». Además, ha querido presumir de su historial de relaciones sentimentales, ya que ha «convivido con cinco mujeres» durante su vida. Al programa ha ido buscando a una mujer que sea «abierta», pero especialmente que tenga «buena conversación y que sepa escuchar». Lo que Paco no había dejado claro, es que con lo de abierta, se refería a temas sexuales, un punto importante que más tarde daría mucho de qué hablar.

Para su cena, el programa le había citado con María, una empresaria jubilada de Madrid, por lo que la distancia no debía de ser el mayor impedimento. Pero desde el primer momento las cosas no fueron bien y nada más conocerse quedó claro que no había química.

«No me ha gustado. Su cara está bien, pero su cuerpo no me gusta, la veo muy dejada», decía él sin cortarse ante las cámaras. Ella tampoco estaba muy contenta con la primera impresión: «Es muy bajito, me gustan un poco más altos».

Pese a todo, ambos se sentaron juntos y comenzaron a conocerse un poco, momento en el que el jubilado explicó que su pasión por el baile le había dado grandes historias con mujeres en la pista. «Muchas lo que quieren es encontrar a alguien que las mantenga y otras solo piensan en sexo», decía convencido. María, por su parte, le quitaba importancia al plano sexual: «Es que a nuestras edad lo del sexo… eso para la gente más joven», unas palabras que no gustaron a su acompañante, que le dejó claro que no estaba para nada en su punto.

«Tú no vas a dar de sí como un chico de 20 años», le respondía la madrileña, a lo que él presumía de no tener que recurrir a ninguna ayuda para cumplir en la cama: «Yo tengo suerte porque aún no tengo que tomar nada». La jubilada no dudó en tomárselo a broma y le dejaba claro que no se lo creía.

Pero lo cierto es que la conversación no iba bien y a Paco eso le estaba matando por dentro: «No habla mucho y yo necesito a gente que hable». Para intentar remediarlo, volvió a su tema preferido: el sexo. «Para mí es el 50% de la relación. Yo creo que a María no le gusta y para mí eso es un problema porque soy un hombre bastante sexual, amoroso… Me gustan mucho las caricias, los besos, que me hagan mimitos», así sentenciaba a su cita después de no haber conseguido llegar a un acuerdo en ese tema.

La decisión final de los solteros de ‘First Dates’

En vista de la timidez de una y de lo lanzado que era él, las cosas terminaron en un reservado en el que apenas pudieron acercar posturas. Para terminar, Paco ofreció a su compañera tener una segunda cita, pero María dejaba claro que no era para nada lo que estaba buscando, por eso cada uno se fue por su lado.