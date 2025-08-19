Un soltero de ‘First Dates’ deja claro que no necesita abuela: “Soy guapo, pero no me lo acabo de creer”

First Dates está demostrando durante este verano que era la gran alternativa que Mediaset tenía en su propia casa para luchar de tú a tú contra El Hormiguero y La Revuelta. En su salto a Telecinco, el programa de Carlos Sobera ha crecido hasta conseguir superar el 10 % de cuota y liderar en varias ocasiones en su franja, donde ahora compite contra las repeticiones de El Hormiguero y Viaje al centro de la tele. Estos buenos datos se consiguen gracias a los grandes personajes que pasan por su restaurante, donde Óscar, un madrileño de 49 años, llegó dejando claro que su problema para encontrar el amor no es la belleza, ya que de eso está sobrado. O eso dice él.

Este gestor bancario de Madrid llegaba al programa con las cosas muy claras, al menos en su cabeza. «Sé que soy guapo, pero no me lo acabo de creer. En mi interior me digo: ‘Créetelo, eres guapo’». De esta curiosa manera ha aterrizado ante las cámaras del espacio, aunque lo cierto es que no ha tenido demasiada suerte en el amor pese a su belleza, aunque sabe el motivo. «Soy muy tímido. No soy tan partidazo porque no sé venderme y no sé llegar tanto a las chicas. Me cuesta un poco de trabajo. Necesito que me conozcan y que coincidamos», aseguraba.

En un momento dado utilizó la red para intentar encontrar a su media naranja, pero no salió bien. «No uso las aplicaciones de ligar porque tuve una mala experiencia con una chica y me estafó 2.600 euros», así confesaba que fue víctima de una estafa.

Una vez en el salón, Carlos Sobera ha querido saber cuál es su técnica para seducir, aunque la explicación seguro que no ha sido la que esperaba. «No tengo ninguna técnica para poner a alguien mirando para Cuenca. Simplemente inicio la conversación y acabo desviando el tema a ciertos aspectos. A veces, funciona», la ha contestado el soltero.

Mucho más humilde llegaba su cita. Sonia, de 49 años, prefería no valorarse: «No me gusta echarme flores a mí misma. Que hablen bien de mí, los demás». A primera vista, el soltero no parecía muy entusiasmado con su cita: «Me ha parecido una chica interesante, no extremadamente atractiva, pero tampoco del montón», decía. Ella, en cambio, fue más directa: «No es guapito».

Pese a que las cosas no parecían ir bien, han llegado a encontrar cosas en común, como por ejemplo algunas de sus aficiones. «Está bien que a los dos nos guste el cine. Pero no me ha gustado que no vaya al gimnasio porque mi tiempo libre lo dedico a eso», así se explicaba la soltera de First Dates.

Para Sonia no era la cita soñada, algo que se ha notado durante el desarrollo de la velada. «En el segundo plato he visto que yo era el que iniciaba la conversación. Ella no me mostraba el interés suficiente que yo buscaba», se ha percatado Óscar.

Pese a que no había conexión, el programa les llevó a una sala privada para intentar caldear el ambiente, aunque ahí Óscar falló por completo en su intento de bailar Sex Bomb, la mítica canción de Tom Jones. «Se le caían un poco los pantalones», desvelaba la andaluza entre risas ante las cámaras.

Sin ella delante, el madrileño ha querido explicar el problema de vestuario que había tenido: «Dejé preparado el pantalón, ayer por la noche, y no me di cuenta de verificar si necesitaba cinturón o no».

La decisión final de los solteros de ‘First Dates’ tras su cita

A la hora de tomar una decisión, sobre si tener o no una segunda cita, Óscar no ha tenido problemas en reprochar a su compañera su actitud: «He notado que he tenido que iniciar yo la conversación. Me da la sensación que no quieres tener una segunda cita, pero si tú quieres… Yo no lo acabo de ver, pero depende todo de ti». Ella también ha sido muy directa, por lo que quedaba claro que no se volverán a ver: «Me quedaba callada porque estaba comiendo. No me gustaría «tener más citas porque no entra dentro de mis prototipos», le ha contestado.

Esta vez el amor no ha triunfado en First Dates, aunque el programa de este lunes 18 de agosto sí que lo hizo, ya que consiguió reunir a un 10,3 % de la audiencia, lo que se traduce en 939.000 espectadores. De esta manera lidera frente al Grand Prix en su ‘pre show’ y al programa repetido de El Hormiguero, que continúa con sus vacaciones.