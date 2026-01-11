Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 4 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Saffet y Tarik han decidido unir fuerzas con el padre de Akin. Es más, nadie de la familia Korhan es conocedor de que este último es, en realidad, el chófer que han contratado. Una información que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie turca han podido ver cómo Saffet se reúne con Ferit y le suplica poder ver a Suna. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, Gülgün se ve en la obligación de entregarse a la tía Hattuc, puesto que la tienen amenazada con la vida de Ferit. Es un hecho que no le ha quedado otra opción, ni mucho menos. En cuanto a Seyran, ha dado el importantísimo paso de ocultar su enfermedad. Tanto es así que ha querido acudir sola al hospital para poder continuar con el tratamiento médico. Tarik no puede evitar seguir obsesionado con Seyran. Es más, no duda un solo segundo en ir tras ella aunque, eso sí, acompañado de sus hombres de confianza.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 11 de enero?

Después de todo, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Tarik ha querido esperar a Seyran a la salida del médico. Como era de esperar, Ferit se vuelve completamente loco al pensar que han quedado, aunque ella ni sabía que ya no estaba en la cárcel. ¡Se ha quedado completamente sin palabras!

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo, finalmente, Suna se entera de que Seyran está muy enferma. Por ese mismo motivo, y como es de esperar, no puede evitar romper a llorar completamente desconsolada. Es más, es absolutamente incapaz de creer que su hermana se está muriendo.

Por si fuera poco, la madre de Akin ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para exigir a Halis que le entregue a alguien de su familia. Y todo para hacer justicia, de una vez por todas, por la muerte de su hijo. Es más que evidente que no va a parar hasta lograr su cometido. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.