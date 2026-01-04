Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no dudan en adentrarse de lleno en esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 28 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Ferit y su familia encuentran un vídeo que se ha hecho público de Asuman teniendo relaciones con su profesor del gimnasio. Como no podía ser de otra forma, ella se siente profundamente dolida y avergonzada, pero no sirve de nada. Es más, la echan de la mansión por haber dañado el apellido Korhan.

Abidin y Ferit descubren que Akin sacó a su padre de un psiquiátrico, pero les advierten que se trata de un hombre muy peligroso debido a su inestabilidad mental. Seyran se entera de que está muy enferma. Es más, los médicos aseguran que debe someterse a un tratamiento porque le quedan, aproximadamente, entre 36 y 48 meses de vida. Aun así, ella quiere ser madre y el tratamiento es incompatible con quedarse embarazada. Por lo tanto, inevitablemente, se enfrenta a una de las decisiones más duras y complicadas de su vida.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 4 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta ficción turca van a tener la oportunidad de ver cómo Saffet y Tarik han dado el paso de unir fuerzas con el padre de Akin. Por si fuera poco, nadie de la familia Korhan es consciente de que este último, en realidad, es el nuevo chófer que han contratado.

Saffet se reúne con Ferit y lo hace con la firme intención de suplicarle poder ver a Suna. En cuanto a Gülgün, se ve en la obligación de entregar algo verdaderamente sorprendente a la tía Hattuc, puesto que la tienen amenazada con acabar con la vida de Ferit si no cumple con su cometido.

En cuanto a Seyran, ha optado por ocultar su enfermedad. Es por eso que ha acudido sola al hospital para poder continuar con el seguimiento por parte de los médicos. Tarik, que continúa obsesionado con Seyran, va tras ella y lo hace acompañado de sus hombres de confianza. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.