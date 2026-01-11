‘Renacer’: ¿cuándo se emitirá el final en Antena 3 tras la cancelación definitiva de la serie?

Uno de los grandes aciertos de Antena 3 del pasado 2025 fue, sin lugar a duda, el estreno de Renacer. La serie turca se emite en el prime time de la cadena los lunes y martes, y se ha convertido en todo un fenómeno audiovisual no sólo en España, sino también a nivel internacional. Pues, ha sido adquirida en más de 50 países y se ha convertido en todo un fenómeno global. Y es que, entre sus ingredientes especiales, se encuentran la combinación de la maternidad, el amor, la amistad, la infidelidad y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar. Una gran apuesta por parte de Atresmedia después de finalizar la serie que ocupaba antes su franja horaria, Hermanos, que también obtuvo grandes datos de audiencia.

Como suele suceder con las producciones de origen turco, Renacer también ha visto la luz al completo en su tierra natal. Pues, a diferencia de España, iba mucho más avanzada en sus emisiones. Pero, según se ha podido saber, los cambios que se han tomado en la trama y los diversos acontecimientos que han tenido lugar han provocado que haya sido cancelada sin opción a una continuación futura. Por ello, y muy a pesar de los fans, la novela vio su final en Turquía el pasado diciembre del 2025. Pero, ¿cuándo se podrá ver el final en España? ¡Esto es lo que se sabe!

¿Cuándo se emite el final de ‘Renacer’ en Antena 3?

Como bien saben los espectadores, Renacer tiene dos emisiones semanales. Teniendo en cuenta que los capítulos son extremadamente largos, la cadena opta por lanzar la mitad de un capítulo el lunes y lo restante el martes. Una situación con la que genera el impacto de haberse emitido dos entregas diferentes, pero nada más lejos de la realidad.

Actualmente, la audiencia ya ha podido ver 58 capítulos completos, de los 64 que dan forma a la historia. Por ello, teniendo todos estos aspectos en cuenta, en el caso de que no se produzca ningún contratiempo, el final de la producción turca tendrá lugar entre el próximo 16 o 17 de febrero. Esta estimación será siempre y cuando no se recorte la duración de los episodios. Pues, en el caso de que su tiempo de emisión en Antena 3 sea menor, la producción se alargará mucho más en la parrilla televisiva española.

De momento, el equipo de Atresmedia no ha confirmado nada. Pero, los fans de Renacer están expectantes ante lo que pueda suceder. Y es que, la serie se encuentra en su momento cumbre. Numerosos acontecimientos inesperados han tenido lugar, por lo que cualquier cosa puede suceder en el final de la serie. Pero, para saber cuál es el desenlace, tan solo tendremos que esperar un poco más.