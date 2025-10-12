Quién es quién en ‘Renacer’: reparto de la serie turca que se emite en Antena 3

Atresmedia se ha convertido en uno de los grupos de comunicación que más apuesta por las ficciones internacionales. Si hablamos de producciones turcas, Antena 3 está siendo una de las cadenas que más apuesta por ello. De hecho, Renacer se ha posicionado como la reina indiscutible para la audiencia en las noches de los lunes y los martes. Y es que, a partir de las 22:50 horas, los espectadores tienen la oportunidad de ver una nueva entrega de esta exitosa serie. Una trama cuya protagonista principal es una prestigiosa doctora que ha tenido que abandonar su carrera profesional para poder dedicarse al 100% a su familia.

Sin embargo, de la noche a la mañana, descubre que su marido le es infiel y, lejos de quedar ahí, que padece una terrible enfermedad por la que necesita un trasplante. Un procedimiento quirúrgico donde su esposo es el único que es compatible con ella. Pero, se niega a ayudarla. La vida de Bahar comienza a experimentar un cambio notable. Pues, gracias a la donación de un donante anónimo podrá volver a sentir esperanza e ilusión por el futuro. Una apuesta audiovisual muy acertada por parte de Atresmedia, pues estamos siendo testigos de inicio de una de las ficciones más adquiridas a nivel internacional durante los últimos tiempos. Por ello, te presentamos a su elenco de actores.

Demet Evgar como Bahar en ‘Renacer’

La actriz Demet Evgar se muestra en pantalla como la gran protagonista de la historia. Una mujer que es un gran ejemplo de empoderamiento femenino, pero que también conquista a todos con su particular sentido del humor, su torpeza y sus amistades.

Mehmet Yilmaz como Timur en ‘Renacer’

Si hablamos de protagonistas masculinos, el actor Mehmet Yilmaz encabeza la lista. Y es que, se muestra en pantalla como un prestigioso médico casado con Bahar y padre de dos hijos. Pero, la relación de este matrimonio es de todo menos idílica.

Behiç Gülsoy como Evren en ‘Renacer’

La vida de Bahar cambia por completo cuando conoce a Evren. Pues, el doctor no solo le salva la vida, sino que también se convierte en su mentor. Un personaje muy particular que pone la vida de la protagonista del reves.

Ecem Özkaya como Rengin en ‘Renacer’

Rengin se presenta en la trama como un personaje muy complejo. Pues, a pesar de las vivencias de su pasado, no puede evitar enamorarse de Timur. Por ello, acepta ser su amante. Tras una discusión, el hombre la abandona y la deja a su merced, embarazada. Pero, a pesar de todo y de los años, termina regresando con él y viéndolo a escondidas.

Elit Andaç Çam como Çağla en ‘Renacer’

Bahar es una mujer que tiene que pasar por momentos muy duros, algo que podemos ver en la serie. Un conjunto de situaciones donde Çağla se convierte en su principal apoyo y confidente. Pues, es su mejor amiga.

Demirhan Demircioğlu como Aziz en ‘Renacer’

Aziz se presenta en la historia como el hijo mayor de Bahar y Timur. Un joven que ha decidido también seguir el camino de la medicina y está formándose en el mismo hospital en el que trabajan sus padres. El joven tiene una vida sentimental un poco comprometedora.

Alisa Sezen como Umay en ‘Renacer’

Umay es la hija pequeña de Bahar y Timur. La joven es una gran amante de la pintura, aunque eso le lleva a hacer amistad con la hija de Rengin. Se encuentra en una etapa de su vida de muchos cambios, por lo que Parla y su hermano mayor se convierten en sus grandes apoyos.