Antena 3 se ha convertido en una de las cadenas líderes en cuanto a la emisión de ficciones turcas se refiere, de eso no cabe duda. Uno de sus mayores estrenos tuvo lugar a finales del pasado 2024, momento en el que le presentó a su audiencia Renacer. La serie narra la historia de Bahar, personaje interpretado por la actriz Demet Evgar. La producción cuenta como la protagonista, una prestigiosa doctora, ha tenido que abandonar su carrera profesional para poder dedicarse a su familia. Sin embargo, descubre que su marido le es infiel y, lejos de quedar ahí, que padece una terrible enfermedad.

Ante esta pequeña premisa, no es de extrañar que cada vez sean más los espectadores que caen rendidos ante la trama de esta ficción. Una producción que, además, cuenta con un elenco de actores absolutamente espectacular. Y es que, los espectadores están teniendo la oportunidad de ver en pantalla a artistas como Mehmet Yilmaz. El actor se pone bajo la piel de Timur en Renacer, un prestigioso médico casado con Bahar y padre de dos hijos. Sin embargo, a pesar de proyectar una vida ideal, su realidad está repleta de secretos y problemas. Pero, ¿quién es el actor que se esconde tras este personaje? ¡Te lo presentamos!

El lado más personal de Mehmet Yilmaz Ak: edad y su pareja

Mehmet Yilmaz Ak, nacido el 8 de febrero de 1986 en la Provincia de Diyarbakır, Turquía, se muestra como un fiel seguidor de las redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram recibe el apoyo de más de 412.000 seguidores, plataforma donde también comparte su cara más cercana e íntima. Además, ha demostrado que es un gran amante del arte minimalista.

Por otro lado, el ámbito amoroso del actor es uno de los que más interés despierta entre el público. Según citan medios turcos, en el pasado tuvo una relación amorosa con Nazlı Çetin, una de las finalistas de Miss Turquía, 14 años menor que él. Una historia de amor que finalizó definitivamente a principios del 2022. Actualmente, el artista se encuentra felizmente junto a Almira Ahri. Pues, no duda en compartir instantáneas en redes sociales con ella.

Su carrera profesional

Mehmet Yilmaz Ak es un actor conocido por sus interpretaciones en la pequeña y gran pantalla. Una carrera profesional con la que no para de crecer y que lo ha consagrado como uno de los actores turcos más aclamados del momento.

A nivel formativo, el artista estudió en la universidad de Kadir Has. Pero, siempre supo que quería dedicarse al mundo del entretenimiento, por lo que apostó por perseguir su sueño. Por ello, tiempo después, se sumergió en el mundo de la actuación de forma profesional.

Desde que comenzó su carrera como actor han sido muchos los proyectos en los que se ha embarcado, dando vida a personajes de producciones como Nekro, Fatma, Grain, El circulo, Girl with no mouth, The Bank of Broken Hearts, Dudullu postasi, entre muchos otros.

Pero, el papel que alzó su nombre a lo más alto de la esfera interpretativa fue el de Pars Seçkin en Secretos de familia. Una popularidad que le abrió las puertas a producciones de éxito internacional. Pues, ha trabajado con grandes profesionales de la industria interpretativa. Por otro lado, también ha trabajado como modelo de varias campañas publicitarias.