Mercadona confirma la retirada de éste producto y confirma: «No tenemos previsto…»

En las últimas semanas, muchos de los Jefes de Mercadona habían empezado a sospechar que algo pasaba con uno de sus tés más habituales. Primero dejaron de verlo en la app, después desapareció de algunas tiendas y, finalmente, las dudas comenzaron a multiplicarse en redes sociales. La pregunta era siempre la misma: ¿qué ha ocurrido con el té rojo de Hacendado? La cadena valenciana no había hecho ningún anuncio oficial dado que no suele anunciar cuando va a retirar un producto , pero los comentarios no dejaron de crecer, sobre todo con la llegada del frío y el aumento del consumo de infusiones calientes.

La pista definitiva ha llegado hace poco, cuando varios usuarios empezaron a preguntar directamente a Mercadona a través de X, la red social antes conocida como Twitter. Algunos lo buscaban sin éxito en Madrid, otros en Fuengirola o en diferentes barrios, y todos se encontraban con la misma situación: estanterías vacías y empleados que no podían confirmar su disponibilidad. El té Rojo de Hacendado había desaparecido, pero nadie sabía si por un problema temporal o por una decisión de catálogo. La respuesta oficial se produjo hace unos días. Mercadona confirmó públicamente que el producto ha sido retirado y que, al menos por ahora, no volverá. Una decisión que ha sorprendido a muchos consumidores fieles a esta variedad, y que la compañía ha tratado de explicar en varios mensajes dirigidos a quienes preguntaban por él. Veamos el porqué de esta retirada y que alternativas podemos encontrar también en Mercadona.

Mercadona anuncia retirada de uno de sus mejores productos

El mensaje que ha marcado el punto final en torno al misterio de lo que había pasado con el té Rojo Hacendado, lo publicó la propia compañía a través de su cuenta oficial en X. «Así es, ya no lo tenemos. Actualmente no tenemos previsto recuperarlo, pero anotamos tu interés en el producto», respondió Mercadona a uno de los usuarios que pedía explicaciones. En ese mismo mensaje, pedían además detalles sobre qué les gustaba del té y en qué tienda solían comprarlo, una práctica habitual en la cadena cuando quiere medir el impacto real que tiene la retirada de uno de sus productos.

En otra de las respuestas, Mercadona fue un poco más allá y añadió que la decisión forma parte de los cambios internos de catálogo que realiza periódicamente la empresa. Aunque no se han especificado motivos concretos, sí dejan claro que, al menos a corto plazo, este té rojo no volverá a estar disponible.

Las quejas de los clientes y una desaparición que empezó semanas atrás

Las primeras consultas aparecieron a finales de noviembre. Una usuaria avisó de que el producto ya no figuraba en la aplicación y, desde ese momento, otros clientes comenzaron a compartir la misma experiencia. Muchos explicaban que lo habían buscado en varias tiendas sin éxito. Con la bajada de temperaturas y el aumento de consumo de infusiones, estas consultas fueron a más durante las últimas semanas.

«Mis noches ahora no son las mismas», escribía una clienta que había convertido este té en parte de su rutina diaria. Otros preguntaban directamente si había «algún problema» con el producto o si era una retirada temporal. La insistencia llevó a que Mercadona aclarara la situación de forma rotunda ante la avalancha de mensajes sobre un producto que por otro lado, es uno de sus tés más populares.

Qué alternativas de té siguen disponibles en Mercadona

Aunque la retirada del té rojo que venían en Mercadona deja huérfanos a muchos consumidores que lo tenían como favorito, la cadena mantiene una amplia variedad de infusiones en su catálogo. Actualmente se pueden encontrar:

Té verde Hacendado

Té negro Hacendado

Té Chai Hacendado

Té negro PG Tips

Té verde con hierbabuena Hacendado

Té negro con canela Hacendado

Té matcha en polvo

No son lo mismo, pero para quienes buscan una variedad con carácter y sabor intenso, algunas de estas opciones pueden cubrir la misma función en la rutina diaria. Aun así, la retirada del té rojo demuestra que Mercadona continúa ajustando su oferta en función de la demanda, la disponibilidad de proveedores y sus propias decisiones internas.

Una retirada que ha generado debate pero que, por ahora, no tiene vuelta atrás

Aunque la empresa ha tomado nota del interés de los consumidores, Mercadona ha reiterado que no está previsto recuperar el té rojo. La cadena deja la puerta abierta a revisar futuras preferencias, pero la decisión actual es firme. La conversación continúa activa en redes sociales, donde muchos clientes siguen compartiendo su sorpresa y buscan alternativas.

Por ahora, el catálogo seguirá adelante sin esta variedad, que durante años ha acompañado a quienes buscaban una infusión con un toque diferente. Y aunque la empresa responde siempre con su habitual tono cercano, el mensaje queda claro: el té rojo se retira y no volverá a corto plazo.