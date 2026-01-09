La novedad sana de Mercadona que necesitas para bajar los kilos de Navidad: hecha en menos de 10 minutos

Una vez acaba la Navidad, y entramos de lleno en el mes de enero, muchos tienen la misma sensación. El cuerpo pide un poco de tregua después de semanas de comidas copiosas, dulces que se multiplican y cenas que no estaban previstas. No es tanto una cuestión de hacer dieta como de volver a una rutina más ligera, más normal. Y ahí es donde entran en juego los productos que facilitan ese cambio sin convertir la cocina en un campo de batalla tal y como es el caso de la novedad de Mercadona que ahora te presentamos.

En los últimos días, Mercadona ha incorporado una novedad que encaja justo en ese momento del año en el que buscamos opciones ligeras para compensar todo lo que hemos comido de más durante las semanas navideñas. Pero no se trata de un plato preparado al uso ni una receta milagro, sino algo bastante más sencillo: unas burgers vegetales con calabaza bajo la marca Hacendado, pensadas para resolver comidas rápidas sin abusar de grasas ni de elaboraciones pesadas. Vienen en un paquete de dos unidades y cuestan 2 euros, un detalle que también suma cuando toca reajustar gastos tras las fiestas.

La novedad sana de Mercadona que necesitas para bajar los kilos de Navidad

Una de las razones por las que cuesta tanto volver a comer bien después de Navidad es la falta de tiempo y de ganas. Pasar de platos elaborados a ensaladas aburridas no suele funcionar. Por eso este tipo de productos triunfan: porque permiten seguir comiendo caliente, sabroso y rápido, pero con un enfoque más ligero.

Estas burgers vegetales están elaboradas principalmente con calabaza, un ingrediente que aporta sabor suave y una textura agradable. No tienen el perfil de una hamburguesa vegetal seca ni excesivamente especiada. Son fáciles de comer y no resultan pesadas, algo que se agradece especialmente en cenas o comidas rápidas entre semana. Pero no están pensadas sólo para vegetarianos. De hecho, encajan muy bien en dietas flexibles, para quienes quieren reducir carne algunos días sin renunciar a otros platos.

Listas en lo que tardas en poner la mesa

Otro punto a favor es el tiempo de preparación. No requieren horno ni procesos largos. En la sartén, con un poco de aceite y fuego medio, están listas en unos minutos. También se pueden hacer en la freidora de aire, una opción cada vez más habitual en muchas casas, en menos de diez minutos.

Eso permite improvisar una comida sin planificación previa. Llegar a casa tarde, abrir la nevera y tener algo que se prepara casi solo marca la diferencia entre comer bien o acabar recurriendo a opciones menos equilibradas.

Cómo integrarlas sin que parezca comida de dieta

Una de las claves de este producto es que no obliga a cambiarlo todo. Se pueden servir como hamburguesa clásica, con pan integral y acompañamiento ligero, pero también funcionan bien con verduras, arroz, cuscús o ensaladas templadas.

Incluso se pueden trocear y usar como base de un plato único, algo muy habitual cuando se cocina para uno o dos días. Ese uso flexible hace que no se queden olvidadas en la nevera, algo que sí ocurre con otros productos más específicos.

Otro de los puntos que juega a favor de estas burgers vegetales de Mercadona es que encajan bien en ese momento del día en el que no apetece pensar demasiado qué cocinar. Hay jornadas en las que el cansancio pesa más que las buenas intenciones, y tener algo en la nevera que se prepara rápido evita acabar pidiendo comida o improvisando con lo primero que se encuentra.

También funcionan bien para quienes comen fuera de casa. Prepararlas la noche anterior y llevarlas en un tupper con algo de verdura o legumbre permite mantener una comida equilibrada sin complicaciones. No es raro que este tipo de soluciones acaben formando parte de la rutina semanal precisamente por eso: porque no exigen esfuerzo extra.

Además, el sabor suave de la calabaza hace que no cansen fácilmente. No es un producto intenso ni pesado (sólo 155 calorías) , lo que facilita repetirlo varios días sin sensación de monotonía. Para quienes están intentando reducir cantidades o controlar mejor lo que comen después de Navidad, este tipo de detalles cuentan más de lo que parece.

En definitiva, esta novedad de Mercadona no destaca por prometer resultados rápidos ni por vender una idea de dieta estricta. Su punto fuerte está en lo cotidiano. En ofrecer una alternativa sencilla para esos días en los que se quiere comer algo caliente, rápido y más ligero, sin renunciar a sentarse a la mesa con un plato que apetezca. Y eso, en pleno mes de enero, explica por qué productos así empiezan a ganar protagonismo en muchas casas. Además el que sólo cueste 2 euros es un punto a favor, como decimos, ahora que estamos en plena cuesta de enero.