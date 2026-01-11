Desconcierto total entre los científicos: no logran entender los cambios de temperatura en este océano

Los cambios de temperatura en el océano es uno de los temas que más preocupa a la comunidad científica. Ahora, han descubierto modificaciones extremas y persistentes tanto en la temperatura como en el nivel del mar en una zona concreta del Pacífico occidental.

Se trata de alteraciones abruptas, sostenidas en el tiempo y difíciles de encajar dentro de los patrones conocidos, lo que ha abierto un intenso debate científico sobre su origen y sus posibles consecuencias a medio y largo plazo.

Según ha publicado la CNN, recogiendo información de un estudio publicado en la plataforma académica Springer, todo ha ocurrido frente a la costa de Japón.

Los científicos no lo comprenden: los desequilibrios en el océano aumentan

Durante mucho tiempo se ha tendido a imaginar el océano como una superficie prácticamente uniforme. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

El mar presenta desniveles provocados por el viento, la rotación de la Tierra y la atracción gravitatoria de grandes masas, como los casquetes de hielo.

En los extremos occidentales de los grandes océanos, estas diferencias se intensifican debido a la presencia de corrientes superficiales muy rápidas que transportan enormes volúmenes de agua cálida hacia los polos.

Lo importante del estudio es que ha subrayado cómo este relieve oceánico no sólo existe, sino que está cambiando con rapidez. Los mapas más recientes muestran un entramado complejo de zonas donde el nivel del mar sube y baja de forma irregular.

Pero en ningún otro lugar del planeta se observa un contraste tan acusado como frente a la costa japonesa, donde el mar está ascendiendo casi dos centímetros y medio al año en una región, mientras que en otra cercana desciende a un ritmo aún mayor.

Por qué los desplazamientos en el océano están aumentando las temperaturas marinas

El análisis atribuye este comportamiento a un cambio en la posición de una de las corrientes cálidas más potentes del planeta. Este gigantesco flujo de agua, que transporta más de 200 veces el caudal del río Amazonas, suele seguir una trayectoria relativamente estable.

Sin embargo, en los últimos años ha experimentado desviaciones inesperadas. Por ejemplo, su borde norte se ha desplazado cientos de kilómetros hacia latitudes más altas, llevando aguas excepcionalmente cálidas a zonas que históricamente registraban temperaturas mucho más bajas.

Este movimiento ha provocado aumentos térmicos extraordinarios, con anomalías que se han mantenido durante periodos muy largos. De hecho, en algunas áreas, el calentamiento no sólo afecta a la superficie, sino que alcanza profundidades de varios cientos de metros.

La ciencia lo avisa: las consecuencias directas de los grandes desplazamientos marinos

Estos cambios no se limitan a la temperatura. Al tratarse de una corriente cálida y muy veloz, su desplazamiento modifica también el nivel del mar a ambos lados de su trayectoria.

En determinadas zonas costeras se han registrado subidas de varias decenas de centímetros, suficientes para intensificar el impacto de tormentas y tifones, mientras que otras áreas han experimentado descensos notables.

Además, el calentamiento sostenido del océano ha alterado la distribución de especies marinas, con un fuerte impacto en la pesca tradicional. A esto se suma su influencia sobre el clima terrestre.