Conmoción en la ciencia: estudian el cerebro de los monjes budistas y lo que han descubierto explica muchas cosas

Un estudio neurocientífico con monjes budistas ha revelado un efecto inesperado en su cerebro, mostrando que la meditación reorganiza la dinámica neuronal en profundidad. La investigación, liderada por la neurofisióloga Annalisa Pascarella, del Consejo Nacional de Investigación de Italia, en colaboración con científicos de la Universidad de Montreal, se ha publicado recientemente en la revista científica Neuroscience of Consciousness, analiza cómo esta actividad altera el equilibrio funcional del cerebro. Los investigadores estudiaron a 12 monjes budistas con más de 15.000 horas de experiencia meditativa, quienes pertenecían a la tradición tailandesa del bosque, la cual enfatiza la meditación y el cumplimiento del código monástico por encima de la búsqueda intelectual.

Durante el estudio, en el que se compararon periodos de reposo y técnicas de meditación, los investigadores registraron su actividad cerebral mediante magnetoencefalografía (MEG), una técnica de neuroimagen que permite medir los campos magnéticos generados por la actividad eléctrica de las neuronas. Las técnicas de meditación evaluadas fueron Samatha (mantener la atención de forma sostenida sobre un objeto concreto para estabilizar la mente y favorecer la concentración profunda) y Vipassana (promover la atenció al momento presente, permitiendo que pensamientos, emociones y sensaciones aparezcan sin ser juzgados). «Con Samatha se estrecha el campo de atención, como si se redujera el haz de una linterna, mientras que con Vipassana se amplía», explicó Karim Jerbi, neurocientífico de la Universidad de Montreal y coautor del estudio.

Estudio del cerebro de los monjes budistas

Los resultados obtenidos han comprobado que las dos técnicas de meditación inducen cambios relevantes en la dinámica cerebral, pero lo hacen de manera diferenciada, sobre todo en lo concerniente a la criticidad, un concepto procedente de la física estadística que describe un sistema crítico no es ni puramente ordenado ni puramente desordenado; reside en el punto de equilibrio donde las propiedades de ambos estados coexiste. «En el punto crítico, las redes neuronales son lo suficientemente estables para transmitir información fiable y lo bastante flexibles para adaptarse con rapidez», señaló Jerbi.

Y añade: «un cerebro que carece de flexibilidad se adapta peor, al tiempo que un exceso de caos puede desembocar en problemas como la epilepsia. En el punto crítico, las redes neuronales alcanzan la estabilidad suficiente para transmitir información de forma fiable, pero mantienen la flexibilidad necesaria para ajustarse con rapidez a situaciones nuevas. Este equilibrio optimiza la capacidad de procesamiento, aprendizaje y reacción del cerebro».

Acercarse a este estado de criticidad implica que el cerebro mejora sus funciones en términos de eficiencia, capacidad de respuesta y flexibilidad, mejorando habilidades como la memoria. Entre ambas técnicas,Vipassana es la que más acerca la dinámica cerebral a ese estado crítico, mientras que Samatha fomenta un estado más estable y enfocado.

En conjunto, los resultados respaldan la idea de que la meditación no sólo relaja, sino que también modifica de manera tangible la actividad del cerebro, aumentando su complejidad y alterando la forma en que procesa la información. Asimismo, el estudio también demuestra cómo es posible combinar la sabiduría de prácticas milenarias con la tecnología más avanzada.

Al analizar la meditación con técnicas de neuroimagen de alta resolución y métricas de complejidad sofisticadas, los investigadores pudieron observar qué ocurre en el cerebro de los monjes budistas durante la meditación. «Esta combinación única nos permitió entender mejor la meditación y arrojar nueva luz sobre una tradición milenaria que ha acompañado al ser humano durante siglos», apuntó Jerbi.

«En resumen, nuestra investigación revela que ambas formas de meditación estudiadas conducen a cambios significativos en la dinámica cerebral. Estos incluyen un nivelamiento de la pendiente 1/f; una reducción consistente de las LRTC en gamma1, gamma2 y la señal de banda ancha; así como aumentos en la complejidad de Lempel–Ziv y la entropía espectral. Estos cambios sugieren un aumento en la relación excitación–inhibición durante la meditación. De manera importante, el análisis DCC reveló una diferenciación tendencial entre Samatha y Vipassana, con Vipassana acercándose aparentemente al punto crítico.

Mientras que estudios previos a menudo reportaban aumentos en la potencia gamma, nosotros observamos una disminución, lo cual puede explicarse en parte por la corrección del espectro de potencia según la pendiente 1/f. Los análisis exploratorios indican que meditadores con más experiencia podrían mostrar cambios menores en la pendiente 1/f y en las LRTC gamma durante la meditación, así como diferencias DCC reducidas entre Vipassana y Samatha, lo que podría reflejar cambios tipo rasgo y una convergencia de la dinámica cerebral.

Mediante un clasificador Random Forest, nuestro análisis identificó las LRTC de las señales de alta frecuencia y banda ancha como un factor clave para distinguir entre estados de meditación y reposo. Esta investigación sobre la complejidad y la dinámica crítica del cerebro durante la meditación abre nuevas vías para entender los mecanismos neuronales implicados en estos estados, sugiriendo que estas medidas podrían ser cruciales para descifrar cómo la meditación afecta al cerebro», concluyen los investigadores.